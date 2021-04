Dan el último adiós al príncipe Felipe

Inglaterra.- Este sábado 17 de abril, se llevará a cabo el funeral de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo a las 03:00 pm BST y tendrá lugar en la Capilla de San Jorge, Windsor, Palacio de Buckingham.

Este sábado a las 2:40 pm, el ataúd saldrá de la Entrada Estatal del Castillo de Windsor en el Cuadrángulo, seguido por los miembros de la Familia Real que caminarán en la procesión. Todos los que estén en el Cuadrángulo le darán al ataúd un Saludo Real antes de que el ataúd se coloque en el Land Rover.

La procesión y el funeral estarán disponibles para ver en el Reino Unido y en todo el mundo a través del canal de YouTube de la familia real.

El Servicio será dirigido por el Decano de Windsor y el Decano y el Arzobispo de Canterbury dirán oraciones, se espera que dure aproximadamente 50 minutos.

Un pequeño coro de cuatro cantará piezas musicales elegidas por el duque de Edimburgo. De acuerdo con las pautas del gobierno, no habrá cantos congregacionales.

Durante el servicio, el coro cantará 'Eternal Father, Strong to Save', una adaptación del Salmo 104 y 'Jubilate in C' de Benjamin Britten, una pieza especialmente comisionada por el Duque de Edimburgo para el Coro de la Capilla de San Jorge, que ha sido cantado en la Capilla durante muchos años.

El decano dará el elogio cuando el ataúd se baje a la bóveda real. A Lament será interpretado por un Pipe Major del Royal Regiment of Scotland.

La congregación usará máscaras para el servicio y los miembros de la familia real usarán el vestido de día o el abrigo de la mañana con medallas.

Al finalizar el Servicio, el Ataúd del Duque de Edimburgo será bajado al Royal Vault. El Arzobispo de Canterbury pronunciará la Bendición y el Coro cantará el Himno Nacional.

Su Majestad la Reina, los miembros de la Familia Real y la Familia del Duque de Edimburgo saldrán de la Capilla a través del Pórtico de Galilea.

El duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II, murió a los 99 años de edad según confirmó la Palacio de Buckingham de Inglaterra.