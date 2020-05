Dan prisión domiciliaria a exmilitar que abusó de su nieta en Argentina

Neuquén.- Un Tribunal de Argentina generó polémica tras otorgar prisión domiciliaria a un exmilitar que fue condenado en 2016 a 12 años de prisión por haber abusado durante cuatro años de su nieta, quien tenía entre 7 y 11 años.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Junín de Los Andes, de la provincia argentina de Neuquén, donde el Tribunal de impugnación dictó la medida contra el abusador llamado Eugenio Llul, de acuerdo a Clarín.

Esto en medio de una serie de dictaminaciones de prisión domiciliaria como medida para proteger el sistema de salud del país durante la contingecia sanitaria por el COVID-19.

Sin embargo, la decisión generó indignación y críticas por parte de la sociedad, por lo que uno de los jueces, Richard Trincheri, salió en defensa de la decisión asegurando que tiene su "conciencia tranquila".

Es justa (la decisión) y tengo la conciencia tranquila", dijo este viernes en entrevista con La Red.

"Esta decisión se tomó mirando el estado del sistema de salud de Junín de Los Andes y toda la población. Esto es algo excepcional, no es algo que se dispuso para siempre", argumentó al ser interrogado sobre el estado emocional de la víctima.

Además, reveló que el informe del Servicio Penitenciario aconsejó no monitorear con pulseras o grilletes electrónicos, por no que no este no se le colocó al exmilitar.

¿Qué quiere que le diga? Para mí es una resolución justa", puntualizó.

Con información de Clarín.