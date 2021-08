David Parker, ferviente antivacunas de Reino Unido, muere de Covid-19

Inglaterra.- David Parker, dueño de un club nocturno y uno de los antivacunas más conocido de Reino Unido, murió a causa de Covid-19, enfermedad que constantemente criticaba con argumentos de teorías de conspiración.

El ferviente crítico de la vacunación en Reino Unido tenía 56 años de edad y no padecía enfermedades que pudieran agravar su contagio, sin embargo, falleció esta semana mientras se encontraba hospitalizado.

Parker era gerente del Club Louis en Catterick Garrison, North Yorkshire, comercio que confirmó su fallecimiento mediante un comunicado.

"Con enorme pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro jefe, David Parker. Estaba siendo tratado por los efectos de Covid en el Hospital Darlington Memorial, pero perdió su lucha esta tarde".

El local incluso anunció su voluntad de mantener sus operaciones, ya que a David "le hubiera gustado que el club continúe", una decisión respaldada por la familia del británico.

Lo cierto es que tras su muerte la familia del hombre ha suplicado a otros escépticos y antivacunas que dejen sus dudas a un lado y se vacunen, así lo confirmó un amigo de Parker al diario británico de The Sun.

Su familia está devastada, eran muy cercanos y se amaban mucho. Pero a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a que se vacunen porque no quieren que otros sufran como ahora", dijo Steve Wignall.

David Parker tenía 56 años y no tenía padecimientos previos. Foto: Facebook

Wignall, que trabaja como director en el Club Louis, se contagió de Covid-19 el mismo día que su amigo, con la diferencia de que él sí estaba vacunado.

Él no creía en eso y no la quería (la vacuna), era por desconfianza hacia la élite, francamente, y no podíamos cambiar de opinión", explicó.