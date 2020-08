David y Guido luchan para que su unión sea reconocida en Bolivia

La Paz.- Una pareja de homosexuales lucha para que el Estado de Bolivia reconozca oficialmente su unión libre.

David Aruquipa y Guido Montaño recientemente cumplieron 11 años de relación y están peleando para que su unión sea reconocida y con ello puedan obtener los derechos de poder a heredar y acceder a créditos bancarios, entre otros.

La pareja pareciera estar a un paso de lograrlo y convertirse en la primera en ser reconocida en Bolivia y abrir con ello el camino a que otras uniones de personas del mismo sexo tengan esa misma opción.

En julio un tribunal de justicia local anuló una resolución administrativa del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) en la que se rechazaba una solicitud para obtener la certificación oficial de unión libre. Sin embargo, SERECI no acató la resolución y acudió al Tribunal Constitucional del país para que tome una decisión definitiva.

“El SERECÍ no cumplió. Estaría incumpliendo la ley violentando los derechos humanos como demandantes”, dijo Aruquipa de 48 años, a The Associated Press.

“Es contrario a la Constitución Política del Estado y al Código Procesal Constitucional porque establece que toda sentencia debe aplicarse de forma inmediata y sin observaciones”, Monica Bayá, abogada de la pareja.

Nosotros vamos a seguir en esta lucha. No puedo adelantar que medidas, pero vamos a seguir”, mencionó Aruquipa.

Guido Montano, izquierda, y su pareja David Aruquipa, posan para una foto en su hogar en La Paz, Bolivia, el martes 18 de agosto de 2020. / Fotografía: AP.

Varios organismos internacionales se pronunciaron. Recientemente el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al SERECÍ “poner fin de inmediato a la discriminación contra las parejas del mismo sexo y comenzar a registrar sus relaciones como uniones libres, si la pareja así lo desea”.

“Todos los bolivianos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, merecen los mismos derechos”, añadió en un comunicado.

Poco antes, la Organización de Naciones Unidas también instó al SERECI al “cumplimiento de esta decisión vinculante” del Tribunal de La Paz, a tiempo de felicitar su decisión. Este organismo además pidió que se reformule la resolución de conformidad a los estándares internacionales.

En 2017 el país avanzó en reconocer los matrimonios entre transexuales y transgénero gracias a una ley aprobada el año pasado que permite el cambio de nombre y género en la cédula de identidad, pero aún no se ha logrado en uniones de parejas del mismo sexo.

“En Bolivia, somos duros a entender esta realidad o el país está estancado un sentimiento conservador”, aseguró Aruquipa.

