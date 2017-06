De leucemia muere a los 20 años, “Ken brasileño”

MADRID.- Celso Santebañes conocido en su país como el “Ken brasileño” murió el jueves pasado, al perder su lucha contra la leucemia, enfermedad que lo hiso hacer a un lado sus ambiciones estéticas en las que invirtió más de 46 mil dólares para transformarse en este personaje infantil.

El joven originario de São Paulo luchó durante cinco años contra la leucemia y falleció en Uberl'ndia, estado de Minas Gerais al presentar una neumonía que no soportó su organismo que ya se encontraba muy deteriorado por los estragos de esta terrible enfermedad.

Su carisma y belleza masculina permitieron a Celso ganar un concurso de modelos en Brasil a la edad de 16 años, a partir de ese momento el joven decidió someterse a varias cirugías estéticas para realizar su transformación que le permitieron convertirse en el “Ken brasileño” muñeco creado por la compañía Mattel.

“El Ken de la vida real” era solicitado en todo Brasil para asistir a eventos en los que llegó a cobrar más de 15 mil dólares.

Durante una revisión médica de rutina de una de sus operaciones estéticas, fue como los especialistas detectaron la leucemia en su cuerpo y el gran daño que había ocasionado; iniciando su tratamiento a partir de mayo aplicándole quimioterapias que poco pudieron hacer para salvarle la vida al joven.

"Cuando estaba comenzando a alcanzar sus objetivos, descubrió su enfermedad y sus sueños fueron interrumpidos. Él tenía planes de futuro, pero Dios tenía otros", expresó el padre de Celso.

El joven brasileño fue duramente criticado por sus amigos y la sociedad, al efectuar su trasformación en la que se colocó implantes en los pectorales y hoyuelos en mejillas y barbilla, a pesar de los señalamientos nunca se arrepintió de su transformación.

"Esto es tan mágico, toda mi vida ha cambiado, siento que todo Brasil está conmigo apoyándome. Sufro muchos prejuicios, pero eso no me afecta, el mundo está lleno de personas a las que les gusta juzgar, pero no me importa", expresó en vida Celso.

Celso anunció su enfermedad ante medios locales, diciendo que estaba en un nuevo ciclo y que su salud era lo más importante, dejando de lado la apariencia física.