Debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, ¿clave para llegar a la Casa Blanca?

Nashville, Tennessee.- El segundo debate presidencial, que en realidad debió ser el tercero, de cara a las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas tiempo de Nashville, Tennessee.

La universidad de Belmont será el recinto que verá a Donald Trump y Joe Biden hablar sobre temas diversos, intentando ganar votantes en todo el país.

Estos eventos son de gran relevancia porque los participantes deben tomar posturas sobre las principales vertientes de la opinión pública, esto, puede hacer que sectores de la sociedad les den su apoyo en la lucha por llegar a la Casa Blanca; o al contrario, puede generar disminución en las encuestas.

Los temas tratados durante el evento serán varios, pero a continuación se dará un breve contexto de cada uno:

Lucha contra el covid-19: Según The New York Times Estados Unidos presenta alrededor de 8.42 M de contagiados por la enfermedad infecciosa, acumulando 223 mil muertes hasta e momento. Mucho ha sido cuestionado el trabajo del actual mandatario estadounidense al respecto, pues algunos señalan que no ha dado al tema la importancia que requiere.

Cabe recordar que al inicio de la pandemia, Trump prolongó el mayor tiempo posible la asistencia normal a clases así como la apertura económica, tal vez por intentar mantener la calma en la población o por no dejar caer el ámbito financiero.

Familias estadounidenses: Otro tema a tratar serán las familias estadounidenses, principalmente por la economía que vive el país de "las oportunidades", afectada de sobremanera por la pandemia.

Raza en Estados Unidos: El tema racial en el vecino del norte de México ha dejado una sociedad dividida en dos grandes bandos, los supremacistas, bandera de gobierno de Trump, y los que defienden la igualdad, principalmente personas afroescendientes y de otras culturas.

El asunto tomó mayor relevancia, llegando incluso a protestas violentas, tras la muerte del afroamericano George Floyd por abuso policial de un elemento que no lo dejó respirar incluso escuchando las suplicas del hombre.

Cambio climático: Muy discutido desde hace más de una década, pero que este 2020 ha tomado fuerza por diversos fenómenos climáticos inusuales, o con inusual fuerza, como lo son ciclones, tornados, huracanes, erupciones volcánicas, sismos, incendios, entre otros. Todo esto sin considerar el consumo de combustibles fósiles y la contaminación que afecta principalmente a las grandes ciudades.

Seguridad nacional y Liderazgo: Estos últimos días, tal vez como parte de una estrategia de campaña, se habló sobe la presunta injerencia de Rusia y China en las elecciones, un tema de seguridad nacional que nos recuerda a lo que se publicó en medios poco antes de las pasadas presidenciales. Algunas medidas de Trump durante su mandato han levantado polémica en el país, sin duda alguna será un tema crucial.

Todo lo anterior sin duda dejará momentos de suma relevancia para la decisión de millones en Estados Unidos, muchos de ellos con dudas e Indecisión sobre el candidato republicano y demócrata.