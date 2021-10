“Deberían intentar antes que nada arreglar este planeta” crítica el príncipe Guillermo a viajeros al espacio

Londres.- El príncipe Guillermo, envió un mensaje para aquellos que viajan al espacio donde les que mejor debería arrelgar este planeta antes de ir a buscar otro, y criticó severamente a los turistas espaciales antes de la gran conferencia sobre el clima COP26 que se celebrará en Glasgow.

"Algunas de las mentes y cerebros más brillantes del mundo deberían intentar antes que nada arreglar este planeta, no tratar de encontrar el próximo lugar para vivir", afirmó Guillermo, de 39 años, en una entrevista con la BBC antes de la entrega el domingo de la primera edición del premio Earthshot, creado por él para impulsar soluciones a la crisis climática.

Estas críticas llegaban horas después de que el actor de la serie "Star Strek" William Shatner realizara el miércoles un viaje de unos minutos al espacio a bordo de un cohete de Blue Origin. A los 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en llegar a la última frontera.

Este era el segundo vuelo con pasajeros del cohete del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, que pretende afianzarse como actor principal en el codiciado sector del turismo espacial, en el que también compiten el británico Richard Branson y el magnate estadounidense Elon Musk.

William Shatner. Foto: Captura

Antes de la COP, que comienza el 31 de octubre, el príncipe también elogió a su padre, Carlos, por ir "muy por delante" en materia de cambio climático y se sumó a él para pedir medidas contundentes en Glasgow.

El príncipe de Gales, de 72 años, "ha demostrado que va muy por delante, mucho más allá de su tiempo, al advertir sobre algunos de estos peligros", declaró Guillermo.

"Pero no debería ser necesario que venga una tercera generación que tenga que aumentar aún más" la presión, añadió. "Sería un desastre absoluto si mi hijo Jorge (de 8 años, ndlr) estuviera sentado aquí hablando con ustedes... dentro de 30 años, todavía diciendo lo mismo, porque para entonces será demasiado tarde", subrayó.

Y advirtió a los líderes mundiales contra "las palabras inteligentes, pero la acción insuficiente".

"Quiero que las cosas que he disfrutado -la vida al aire libre, la naturaleza, el medio ambiente- estén ahí para mis hijos, y no sólo para mis hijos, sino para los hijos de todos", afirmó. "Si no tenemos cuidado, vamos a robar al futuro de nuestros hijos con lo que hacemos ahora".

Ecologista de toda la vida, Carlos afirmó el lunes que le preocupaba que los líderes mundiales no hagan más que hablar y no tomen medidas contundentes.

Hijo mayor y heredero de la reina Isabel II, Carlos asistirá a los conferencia, de dos semanas de duración, junto a su madre, de 95 años.

