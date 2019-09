Decide donarle su riñón a un extraño en vez de a su abuelo

Estados Unidos.- A pesar de ser perfectamente compatibles, según los informes, una mujer se negó a donar su riñón a su abuelo moribundo porque era un abusador de menores y miembro del KKK.

En una publicación en el grupo de Facebook “I Dream of Being This Petty,”, la mujer estadounidense no identificada compartió una historia sobre cómo su abuelo necesitaba un riñón cuando era una adolescente y resultó ser la única pareja adecuada para una donación de órganos.

Me negué porque estaba en el Klan y abusó de los niños, y no cultivé riñones para los miembros y ogros del Klan, dijo la mujer.

"Me inscribí como donante vivo el día que murió y, en cambio, estoy donando a un completo desconocido el próximo año. Mi jefe dice que soy una imbécil".

AFP

La publicación se volvió viral, con más de 1.800 reacciones y 400 comentarios en Facebook. Similar a la sección Am I The A-hole en Reddit, los comentaristas expresaron si pensaban que ella era una malvadapor negarle a su abuelo el órgano.

Mientras que algunos criticaron las acciones de la mujer, la mayoría la apoyó. "No daría mi riñón por él ... no", dijo uno. "Incluso si tu abuelo no fue un malvado total, todavía no creo que no dar un órgano te haga una mala persona", afirmó otro.

Un usuario de Facebook fue simple y al grano: “Tu cuerpo es tu elección. Punto." Un comentarista dijo: "Al c**** tu jefe" y señaló que "donar tu riñón es increíble y eres increíble".

AFP

Un receptor de donación de órganos mostró su apoyo a la mujer al agradecerle por "guardar su órgano para alguien que valga la pena".

El receptor advirtió en broma a la mujer que no quedara embarazada poco después de la donación. "... no quedes embarazada 6 semanas más tarde o conducirá a múltiples reconstrucciones abdominales fallidas, pero eso está en mí". LOL ", escribió el.