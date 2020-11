Declaran culpable a prisionero que asesinó al "peor pedófilo" del Reino Unido

Reino Unido-El prisionero dijo que quería que Huckle, el peor pedófilo de Reino Unido, experimentara la "degradación y humillación" por las que hizo pasar a sus víctimas. Huckle fue encontrado muerto en su celda el año pasado en la prisión de Full Sutton en Yorkshire.

Originalmente había sido condenado a 22 cadenas perpetuas por el abuso de 200 niños. Y fue descubierto con un bolígrafo insertado en su cerebro y había sido estrangulado.

El abuso de pedófilos a bebés, niños pequeños y niños pequeños ocurrió en Malasyia. Donde usó una calificación de maestro y religión para tener acceso a los niños.

Después de una audiencia de cuatro días, el jurado de Hull Crown Court tardó solo una hora en llegar a un veredicto de culpabilidad sobre Fitzgerald.

La violaciones a prisioneros de alto rango de sentencia es una práctica que ha sido extendida a todo el mundo. AFP

El fiscal Alistair MacDonald QC abrió el juicio diciendo que Fitzgerald había admitido haber agredido sexualmente a Huckle.

A pesar de que no lo encontraba sexualmente atractivo y lo llamó "el peor pedófilo de Gran Bretaña". McDonald dijo:

“Él (Fitzgerald) dijo que Richard Huckle era un hombre que violaba y maltrataba a los niños por diversión. Y que sospechaba que Richard Huckle había hecho más que simplemente violar a sus víctimas.

Este fue un ataque cuidadosamente planeado y ejecutado. En el transcurso del cual el Sr. Huckle había sido sometido a un ataque prolongado también diseñado para humillarlo y degradarlo ".

Más tarde, Fitzgerald había negado el cargo de asesinato. Habiendo argumentado que sus condiciones médicas de trastorno mixto de personalidad, psicopatía y trastorno de identidad de género habían afectado su capacidad para ejercer el autocontrol. Anteriormente, durante el juicio, Fitzgerald subió al estrado para decir.

“Mi problema es que no tengo la capacidad de controlarme. No tengo la capacidad de mirar a las personas y verlas como seres humanos. Tampoco los valoro y no me preocupo por ellos. Además, no me siento mal por lastimar a la gente. No tengo la capacidad de sentir remordimientos ".