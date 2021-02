"Déjame sacar a las nenas", las últimas palabras de un padre antes de ser asesinado por ladrones en Argentina

Buenos Aires.- Durante la noche del miércoles varios ladrones interceptaron en una localidad de la provincia argentina de Buenos Aires a una familia, una pareja y sus tres hijas, que se transportaban en un vehículo y para intentar robarlo asesinaron al padre, quien protegió como pudo a las pequeñas.

Los hechos se registraron en la esquina de la avenida San Martín y Santa Ana, en San Francisco Solano (partido de Almirante Brown), cuando la familia regresaba de sus vacaciones en la ciudad balnearia de San Bernardo del Tuyú (partido de La Costa).

Según el reporte, Sergio Lust, de 46 años, al ver el semáforo en rojo detuvo el Volkswagen Vento que manejaba y en ese punto un delincuente actuó como si hubiera sido arrollado por el vehículo, segundos después llegaron unos siete ladrones que empezaron a amenazar a la familia.

Cabe resaltar que la esposa de Lust y las niñas más pequeñas (de 2 y 5 años) iban en la parte de atrás del vehículo, mientras que la más grande de 9 estaba como copiloto.

"Si querés te doy el auto, te doy todo, pero déjame sacar a las nenas", le dijo Lust a los ladrones, relató a la prensa su esposa.

A lo que uno de los ladrones armados respondió que "no, a las nenas no las sacás. Te voy a disparar, te voy a matar", y el padre de familia preguntó que "por qué querían llevarse a su familia si él no les había hecho nada".

Luego, el hombre que simuló que fue atropellado se paró de la carretera y le disparó a Lust en el pecho, y pese a ser herido, el hombre aceleró el vehículo para escapar y poner a salvo a su familia, sin embargo, los ladrones volvieron a disparar y la segunda bala llegó hasta su cabeza.

Lust quedó inconsciente y el Volkswagen tuvo que ser controlado por su esposa, que no pudo evitar varios impactos; se estrellaron contra un poste de luz, luego contra otro vehiculó marca Citroën y después un árbol.

Las personas que se transportaban en el Citroën auxiliaron a la familia, y los bomberos lograron rescatar a una de las niñas que había quedado atrapada entre el vehículo.

Lamentablemente el padre de familia murió dentro del vehículo, y las tres pequeñas sufrieron heridas y politraumatismos.

Anahí Jara, su esposa, cuando declaró sobre los hechos, dijo que "lo mataron por nada".

Sergio Lust, de 46 años, trabajaba en una fábrica textil como chofer de reparto, y el dueño de la empresa le había prestado el Volkswagen con el que llevó a su familia de vacaciones.

