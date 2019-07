Delfina, la niña que venció al cáncer con 52 quimioterapias

España.- La noticia y una foto de la Delfina, una niña argentina de 9 años, se ha hecho viral: ha sido compartida más de 7.300 veces en Facebook, debido a que una fuerte enfermedad la aquejaba.

La foto mostraba a Delfina que aparece derecha, frente al hospital Niño Jesús de San Miguel de Tucumán, mostrando una hoja de papel en el que, escrito a mano, se puede leer: "vencí el cáncer", lo que despertó la felicidad de miles de sus seguidores.

Esa imagen representa la primera victoria de la Delfina y sus padres después de un año de lucha contra la enfermedad, hasta que recibieron la noticia que cambió sus vidas.

Aproximadamente un año atrás, cuando tenía 8 años, a Delfina le diagnosticaron un tipo de cáncer muy agresivo . En concreto, tenía el linfoma de Burkitt , no hodgkiniano, un cáncer que afecta a un tipo de glóbulos blancos , los linfocitos, que ayudan a combatir las infecciones.

Momentos antes de recibir la mala noticia, la pequeña niña y sus padres pasaron por la angustia de numerosas consultas, pruebas y diagnósticos fallidos .

Una vez tuvieron la certeza de que le pasaba, los padres de la Delfina cerraron el negocio familiar , de hostelería, para poder estar siempre al lado de su hija.

En declaraciones al diario argentino Clarín, la Delfina explica cómo se ha acabado acostumbrando al tratamiento, los médicos y al hospital.

Durante este último año la han acompañado hasta 52 sesiones de quimioterapia y han ido explicando todo el proceso en una página de Facebook, "Todos miedo Delfi" . El 19 de julio, pudieron hacer la publicación que más deseaban: la foto de su hija proclamando que ha superado el cáncer.

La imagen venía acompañada de un largo escrito a cargo de la madre, quien no dudó en agradecer a todos quienes compartieron los duros momentos de Delfina, siguiendo su historia:

No tuve la oportunidad de hacer un cartel como ella quería! En medio de la felicidad y no saber como reaccionar y siento que estoy en una nube!!!

QUIERO AGRADECER A SUS DOCTORES TODOS!!! al doctor chain que seguimos su protocolo al pie de la letra! Un genio! Nuestro héroe!! La doctora allori que estuvo desde un principio con nosotras y siempre pendientes! Los cirujanos, la doctora Fernández, las enfermeras, todo absolutamente todo el equipo médico del hospital de niños!!

A ustedes que rezaron cada día por mi hija! Les debo mi vida entera!!

Mi hija! Mi hermosa, dulce y valiente Delfi bombón! Ella se lleva todo el crédito todo!!! Una fortaleza como nadie!! Gracias gracias y más gracias! No tengo mas palabras no se ni que decirles! Muchas gracias a todos!!!!!

El doctor Juan José Chaín del área de Hemato Oncología que ha formado parte del equipo multidisciplinar encargado de atender a Delfina ha explicado que no pueden estar seguros de que la pequeña no sufra una recaída en un futuro y que continuará con los controles de revisión "para poder mantenerla libre de la enfermedad".