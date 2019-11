Delfina y Mía, las "mejores amigas" que murieron en un trágico accidente en Argentina

Buenos Aires.- Las mejores amigas Delfina Del Bianco, de 11 años, y Mía Soledad Morán (12) fallecieron este jueves tras volcarse el autobús escolar en el que viajaban en la provincia de Buenos Aires, noticia que conmocionó a todo el país.

Delfina y Mía entusiasmadas por el viaje decidieron sentarse juntas en el autobús que las iba a llevar a San Clemente del Tuyú, para disfrutar un viaje de fin de curso con otros 40 niños que pertenecen a la escuela primaria de Benavides y 10 adultos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 141 de la autovía 2, a la altura de la localidad bonaerense de Lezama, a 160 kilómetros al sur de la capital argentina.

Las niñas estaban sentadas en el fondo de arriba del autobús.

"Esto ocurre en un sector en que hay una pequeña curva donde el micro en principio se despista. No hay otros elementos como para atribuir otra incidencia, más que haya mordido la banquina (arcén) y haya volcado", explicó el fiscal general de la ciudad de Dolores, Diego Escoda, en declaraciones al canal TN.

Delfina y Mía estaban sentadas juntas. / RRSS.

Benavídez lamenta el accidente, la ciudad se encuentra de luto por lo ocurrido.

Rogelia, que administra una tienda en la Avenida Peron al 6000 llamado La Paz, frente de la casa de Delfina relató al medio Clarín que, "Ayer vino Silvia, la mamá de Delfina, a comprar algunos dulces para hacerle el paquetito a la hija para el micro. Estaba rara, llorosa, porque no estaba del todo convencida de que Delfi viaje. Se despidió diciendo: 'No me des bola, soy una tonta'. Ahora tiemblo recordando la conversación", cierra Rogelia, visiblemente conmovida".

Describió a las niñas como:

Estudiosas, hinchas de Boca Juniors e incipientes jugadoras de hockey en el Ranch Sports".

María, una vecina de Delfina, y que la vio crecer, dice que no cree lo sucedido: "Su hermana mayor se enteró a media mañana, ella estaba trabajando en un local de ropa y el dueño vio en la tele las escenas de lo que pasó en la ruta 2 y le dijo que se fuera".

Rogelia y María hicieron énfasis en que Delfina cambió de colegio en el 2018, y "Ella no quería el cambio, pero se adaptó rápido y consiguió buenas notas: "Siempre fue una buena alumna, destacada, que todavía no tenía claro qué quería estudiar".

A 15 cuadras de la casa de Delfina, sobre la calle Perú al 2100, hay dos casas. En una viven los Morán. Y en la otra Natalia, tía de Mía.

"Estoy hecha mierda. Anoche Mía vino a mi casa para que le hiciera la planchita, quería tener el pelo lacio para el viaje. La loca estaba ansiosa con el viaje, muy embalada, y como siempre se quería ver divina", relata Natalia con los ojos conmovidos.

Agregó, "La coquetería antes que nada. Podía caerse el mundo que Mía estaba impecable, perfumada, el brillito en los ojos, los aritos, la pulserita. Yo la jodía, pero ella me decía que quería ser diseñadora de indumentaria".

Natalia describió a su sobrina como una niña tranquila, "Inocente, pero ninguna boba. Tenía carácter y era muy competitiva, si no la ganaba la empataba. Ah, era una fanática bostera y festejó el triunfo de Flamengo con la remera de Boca".

La entrenadora de hockey del club Ranch Sports, Yasmila Stohr, tampoco puede creer lo que sucedió.

"Justo el martes felicité a Mía porque había tenido una acción individual muy destacada, en la que amagó y definió muy bien. Y como es muy calladita y tímida, se lo dije y estaba entusiasmadísima".

"Este viernes volvía a entrenar porque el sábado teníamos un partido contra un club de José C. Paz", repasa Yasmila. Y recuerda a Mía como una "chica menuda, frágil a simple vista, pero aguerrida y combativa", recuerda la entrenadora.