Delta, American y United suspenden vuelos entre EU y China

Nueva York.- Delta Air Lines y American Airlines dijeron el viernes que suspenderán todos los vuelos entre EE. UU. Y China, convirtiéndose en las primeras aerolíneas con sede en EE. UU. En hacerlo y uniéndose a varias aerolíneas internacionales que han dejado de volar a China como coronavirus El brote continúa extendiéndose.

United Airlines anunció que suspenderá los vuelos a Beijing, Shanghai y Chengdu, pero continuará los vuelos a Hong Kong.

American dijo que dejará de volar a China a partir del viernes y hasta el 27 de marzo. Delta planea esperar hasta el 6 de febrero para suspender las operaciones de China para ayudar a los viajeros a abandonar el país, y luego detener los vuelos hasta el 30 de abril.

United dijo que su acción se prolongaría hasta el 28 de marzo. El jueves, United anunció planes para suspender la mayoría de sus rutas en China, pero continuará con algunas.

Los tres transportistas dijeron que estaban respondiendo a una fuerte caída en la demanda de los vuelos y al aviso del Departamento de Estado de Estados Unidos del jueves que les dijo a los estadounidenses que no viajen a China debido al brote. Los expertos internacionales han calificado al coronavirus como una emergencia mundial de salud pública.

American estaba bajo presión adicional después de que el sindicato que representaba a sus pilotos demandó para detener los vuelos y les dijo a sus miembros que no operaran vuelos a China debido a los riesgos para la salud. El sindicato de asistentes de vuelo más grande también instó a los transportistas estadounidenses a dejar de volar a China.

Varias aerolíneas internacionales importantes, incluidas Air France, British Airways y Scandinavian Airlines, ya habían suspendido el servicio a China.

A medida que disminuye el número de vuelos dentro y fuera de China, los pasajeros de los aviones que aún vuelan se enfrentan a una escena espeluznante.

En un vuelo de Shanghai a Nueva York, nadie habló por temor a propagar gérmenes. Las azafatas se pusieron máscaras para servir bebidas a los pasajeros, que también llevaban máscaras. Una mujer que voló 14 horas desde Shanghái a Nueva York dijo que cambiaba su máscara blanca cada cuatro horas para asegurarse de que estuviera limpia.

En un vuelo de Amsterdam a China, los pasajeros asustados protestaron cuando se dieron cuenta de que un hombre de Wuhan, el epicentro del brote, estaría en el avión, dijo Chris Van Heesch, de 50 años de edad, de los Países Bajos. Al final, al hombre se le permitió volar.

En el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal en Bangladesh, los pasajeros que llegaron desde Beijing el miércoles caminaron a través de escáneres térmicos para verificar si hay fiebre. Cuando sus caras sin cuerpo aparecieron en una pantalla cercana, la mayoría de sus cabezas se veían verdes, lo que indicaba una temperatura corporal normal, pero la máquina emitió un pitido fuerte cuando la frente de un hombre se puso roja. Fue llevado al lado donde una mujer le tomó la temperatura con un dispositivo con forma de escáner de código de barras.

Ciento un grados, gritó.

Mientras tanto, un trabajador del aeropuerto empujó las tarjetas de salud a las manos de los pasajeros que partían, instándolos a comunicarse con las autoridades de salud si tienen fiebre dentro de los 14 días posteriores a la llegada.

"El número de personas infectadas en Beijing es relativamente bajo, más de 100. Pero es mucho más alto en Wuhan", dijo Mohammed Raihan, un estudiante de Bangladesh que asiste a la Universidad Médica Capital en Beijing. “Por eso he vuelto. Todas las escuelas y universidades han sido cerradas indefinidamente ".

Una escena similar se desarrolló en Katmandú, Nepal, donde los pasajeros enmascarados fueron recibidos con grandes carteles ilustrados que les rogaban que visitaran el servicio de salud si tenían síntomas como fiebre alta, dolor muscular, dolores de cabeza o hemorragias.

Los expertos en salud dijeron el jueves que hay evidencia significativa de que el virus se está propagando entre las personas en China y les preocupaba que en otros países, incluidos los Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Canadá, Corea del Sur y Vietnam, donde también se hayan registrado casos aislados de humanos. transmisión a humano. El nuevo virus proviene de una gran familia de coronavirus, algunos de los cuales no causan nada peor que un resfriado.

Las tripulaciones de limpieza de vuelo están tomando medidas adicionales para protegerse. Las tripulaciones ya desinfectan completamente los apoyabrazos, las persianas y otras superficies duras después de los vuelos internacionales en United Airlines. Pero si un avión transportaba a un pasajero con síntomas sospechosos, el equipo de limpieza se pondrá protectores faciales, gafas y batas de manga larga mientras limpian con un desinfectante aprobado por los Centros para el Control de Enfermedades, dijo el portavoz de United Charlie Hobart.

Un avión sería puesto fuera de servicio y fumigado si un pasajero tuviera un caso confirmado de coronavirus, dijo.

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy se parecía a un pasillo de hospital donde todos, desde pasajeros hasta manipuladores de equipaje, llevaban máscaras faciales.

Helen Lewis, que empuja a los pasajeros en sillas de ruedas a sus vuelos, comenzó a usar guantes el domingo y les pide a los pasajeros que tosen que se tapen la boca.

No sabes a quién llevas, dijo el neoyorquino de 62 años.

Bill Chen, quien llegó a San Francisco desde Shanghai el miércoles, dijo que su temperatura fue controlada rápidamente en el aeropuerto de Shanghai antes de partir. También completó un cuestionario de salud que preguntaba si había viajado a Wuhan o si había tenido contacto con alguien que había estado en la ciudad.

"Siento un poco de pena por las personas que viajan en el avión", dijo Chen. "La gente tiene que estar nerviosa".

Durante brotes anteriores, incluido el SARS en 2003, las aerolíneas estadounidenses redujeron los vuelos a China pero no los detuvieron por completo. Ese brote causó que los ingresos relacionados con Asia entre los operadores estadounidenses cayeran entre un 20% y un 40%, aunque el negocio se recuperó, según un análisis de JP Morgan.

De las tres aerolíneas más grandes de EE. UU., United está más expuesta a una desaceleración en el tráfico de Asia, con un 12% de sus ingresos vinculados a la región, incluidos Japón y Australia, calcularon los analistas de JP Morgan. Alrededor del 6% de los ingresos de Delta y el 4% de los estadounidenses provienen de la región.

"Estas no son decisiones fáciles de tomar", dijo Henry Harteveldt, analista de viajes del Atmosphere Research Group en San Francisco. "Pero si la demanda del cliente no está allí, y hay presión de los empleados, no tuvieron más remedio que suspender su vuelo".

Al comienzo de la tarde, las acciones de American y United cayeron un 3% y Delta bajó más del 2%.