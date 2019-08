Demócratas presionan a Trump para frenar las armas

Washington.- Los demócratas presionaron al presidente Donald Trump y al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en varios frentes el martes para tomar medidas para frenar las armas y los supremacistas blancos, alimentados por la indignación pública por los asesinatos en masa de este mes en Texas y Ohio.

No estaba claro qué impacto tendría la medida de los demócratas en los principales republicanos de la capital. Tanto Trump como McConnell han expresado una nueva apertura a los bordillos de armas no especificados después de recientes tiroteos masivos consecutivos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, pero sus decisiones se basarán en el sentimiento de otros republicanos, no en tácticas de presión predecibles. por los demócratas.

Aún así, los movimientos de los demócratas subrayan un cambio hacia un tema que los une en gran medida, respondiendo a las masacres que mataron a 31 personas, y lejos de las discusiones del partido sobre si acusar a Trump, una pregunta que divide profundamente a los demócratas.

El martes, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, pidió a Trump que desvíe $ 5 mil millones que quería construir su muro a lo largo de la frontera sur para investigar el terrorismo doméstico y realizar investigaciones sobre la violencia armada.

"Los dos flagelos de la violencia armada y el extremismo violento supremacista blanco en este país son una amenaza de seguridad nacional simple y simple, y es hora de que la administración Trump y los republicanos en el Congreso comiencen a tratarlos como tales", dijo Schumer en un comunicado.

Patrick Crusius, de 21 años, acusado de los tiroteos en El Paso, ha dicho a las autoridades que estaba apuntando a mexicanos.

Tanto Trump como McConnell han expresado una nueva apertura a los bordillos de armas. Foto: AP

El demócrata número 2 de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, y otros demócratas planearon una conferencia de prensa para pedirle a McConnell que permita que su cámara vote sobre una medida aprobada por la Cámara que requiere la verificación de antecedentes para casi todas las compras de armas.

Y el Comité Judicial de la Cámara, administrado por los demócratas, está considerando regresar del receso de verano para celebrar votos a principios de septiembre sobre la legislación de control de armas, según personas familiarizadas con los planes del panel que no estaban autorizados a hablar en el registro.