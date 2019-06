Demócratas promueven una ley para despenalizar la prostitución

Washington (EFE).- Un grupo de congresistas estatales en Nueva York (EEUU) introdujo este martes varios proyectos de ley que tienen como objetivo despenalizar la prostitución en el estado, según informó The New York Times.

Los promotores de los proyectos legislativos los definen como el mayor esfuerzo hecho hasta la fecha en Estados Unidos para despenalizar la prostitución.

En Estados Unidos, la prostitución tan solo es legal en algunos condados de Nevada (no en Las Vegas), pero la iniciativa de Nueva York se suma a la que otros legisladores impulsan en estados como Maine, Massachusetts y la ciudad de Washington.

Los proyectos de ley introducidos en Nueva York legalizarían, de ser aprobados, la compra y venta de sexo consentido entre adultos, así como su promoción. También permitirían que las personas que han sido condenadas por prostitución puedan ver sus penas revocadas.

AFP

The New York Times, sin embargo, dijo que su "pronta" aprobación "parece improbable" ya que la Legislatura de Nueva York concluye su actual periodo legislativo este miércoles y además el gobernador estatal, Andrew Cuomo, no ha apoyado la iniciativa.

Cuomo, de hecho, dijo este martes que no tiene una opinión formada sobre el asunto ya que no se ha leído los proyectos. "Este va a ser un tema controvertido", añadió el demócrata.

Las promotoras de la iniciativa en el Senado estatal son las legisladoras latinas Jessica Ramos, de Queens, y Julia Salazar (Brooklyn).

En la Cámara Baja, el presidente del Comité de Salud, Richard N. Gottfried, dijo al rotativo neoyorquino que "tratar de detener el trabajo sexual consentido entre adultos no debería ser responsabilidad del sistema de justicia criminal".

No ha funcionado en 2.000 años. Y exigir a las trabajadoras sexuales que trabajen en un ambiente clandestino e ilegal promueve el abuso y la explotación, añadió.

AFP

Diversas organizaciones bajo el paraguas de la coalición Decrim NY han sido pioneras en abogar por la despenalización. Una de sus integrantes, la extrabajadora sexaul Cecilia Gentili, dijo que ha esperado este momento durante 30 años.

Estamos intentando cambiar las vidas de muchas neoyorquinas que históricamente han sido criminalizadas por usar sus cuerpos para sobrevivir. Y ha llegado el momento de cambiarlo, dijo Gentili.

Los contrarios a la medida, sin embargo, argumentan que tan solo convertirá a proxenetas en promotores.

"No puedes proteger a los explotados protegiendo a los explotadores", dijo la presidenta en Nueva York de la Organización Nacional de Mujeres, Sonia Ossorio, que aboga por despenalizar la actividad de las trabajadoras sexuales, pero no la compra de sexo por parte de los clientes.