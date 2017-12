Denuncia casos de "voto asistido" en Venezuela

Venezuela.- Uno de los cinco rectores que conforman el Poder Electoral de Venezuela denunció hoy casos de "voto asistido" y otras irregularidades durante los comicios municipales que se celebran este domingo en el país caribeño, en las que no participa el grueso de la oposición al no confiar en el árbitro.

"He estado recibiendo distintas denuncias acerca de la marcha del proceso electoral, fundamentalmente de estados como Barinas, el estado Carabobo, el estado Zulia, en atención al voto asistido, y quiero hacer énfasis en este aspecto, porque la legislación electoral es muy clara: no está permitido el voto asistido", afirmó Luis Emilio Rondón.

El rector Rondón es el único de los cinco miembros titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) no alineado con el oficialismo, y ha pedido a los integrantes de las mesas y a los militares, que en Venezuela custodian los procesos electorales, que eviten estos atropellos de la ley.

"Las autoridades de las mesas electorales deben garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin ningún tipo de coacción. Solamente en los casos que el elector manifieste por algún tipo de discapacidad la asistencia de alguna persona de su confianza podrá entonces hacerse asistir en el acto de votación", agregó Rondón.

El rector dijo haber "estado recibiendo denuncias de centros de votación en municipios (...) donde esta práctica ha sido recurrente", y aseguró que "el CNE está verificando estos aspectos" para que estas situaciones no se repitan.

En declaraciones a periodistas, Rondón habló también de casos en los que no se ha respetado el llamado "perímetro de seguridad" de 200 metros, la distancia de los colegios en la que está prohibido que los partidos habiliten sus "puntos de información", que como recordó el rector no pueden ser "puntos de proselitismo político".

Efe pudo constatar en varios puntos de Caracas cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Nicolás Maduro había habilitado los llamados "puntos rojos" justo a la salida de los colegios electorales.

Maduro y los demás dirigentes del Gobierno y del PSUV han pedido a los electores que se registren en esos puntos con el llamado "carné de la patria", un censo paralelo que la administración chavista utiliza para entregar comida subsidiada y otras ayudas sociales y denunciada como un "mecanismo de control" por sus críticos.

"El único instrumento válido para ejercer el voto es la cédula de identidad. Se ha estado confundiendo al elector en razón de la necesidad de que acudan conjuntamente con el Carnet de la Patria. El Carnet de la Patria no es necesario para ejercer el voto en Venezuela", ha recordado Rondón.

El rector ha criticado que se hayan producido "actos de proceso de votación de candidatos donde inclusive se observa que a la salida, incluso dentro de los centros de votación, se están dando el escaneo de los carnés de la patria en clara violación a lo que les señalaba del perímetro de seguridad y a las normativas electorales".

El rector se ha referido también a casos de testigos que "han sido sacados del centro de votación" en el que se encontraban tras presentar quejas sobre el funcionamiento de las máquinas u otros aspectos del proceso.

EN OTRO HECHO

Venezuela en default por incumplir pago de bonos soberanos

"Venezuela incumplió el pago de 183 millones de dólares para los cupones de sus bonos globales con vencimientos en 2023 y 2028 dentro del período de gracia de 30 días", dijo S&P, que confirmó el estado de default parcial de deuda de la nación petrolera.

Es la segunda vez que la agencia calificadora S&P Global Ratings declara a Venezuela en default, después de que en noviembre bajara la calificación del país a la categoría "D".

Por los bonos 2023 y 2028, cuyos intereses vencían el jueves, Venezuela debía desembolsar 90 y 92,5 millones de dólares respectivamente.

La petrolera estatal PDVSA, declarada también en default parcial por agencias calificadoras y un grupo de acreedores, aseguró este viernes en Twitter que inició el pago de 233 millones de dólares de intereses de bonos, cuyo período de gracia vence el próximo lunes.

"Ratificamos la solvencia y solidez de nuestra industria petrolera", subrayó Petróleos de Venezuela, cuyos títulos representan 30% de la deuda externa del país, estimada en unos 150 millones de dólares que el presidente Nicolás Maduro busca refinanciar.

El gobierno venezolano no ha informado sobre el pago de 237 millones de dólares que debía realizar el pasado martes por rendimientos de sus bonos soberanos 2025 y 2026.

Aduciendo el impago de esos intereses, S&P ya había declarado al país en default.

S&P y la también calificadora de riesgo Fitch declararon en los últimos días a Venezuela y a PDVSA en default parcial, por retrasos con varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.

PDVSA, que aporta 96% de las divisas del país, fue declarada el 16 de noviembre en default por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) -que reúne a acreedores-, por tres retrasos en sus pagos.

El país con las mayores reservas petroleras del mundo debe pagar en lo que resta del año varios cientos de millones de dólares de deuda soberana y de PDVSA, y unos 8.000 millones en 2018.

Las agencia de riesgo crediticio llaman default selectivo a la cesación de pagos de una serie determinada de títulos públicos y no de toda la deuda. Significa que de las deudas que tiene un país, no se está cumpliendo con una parte. Es decir que, pese a tener diferentes acreedores, el país le debe a algunos en particular y no a todos.

