Denuncian muerte de cuatro menores en operativo del ejército colombiano contra ELN

En un enfrentamiento entre la última guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, habrían muerto al menos cuatro menores de edad, así lo dio a conocer el congresista opositor Iván Cepeda.

El congresista reclama al gobierno por haber ocultado la información. Tras la denuncia, el Instituto de Medicina Legal, que se encarga de los servicios forenses, dijo que se recibieron ocho cuerpos y que de ellos al menos cuatro eran menores de edad.

Tras la realización de la necropsia se pudo determinar que corresponden a una persona de sexo masculino de 13 años y tres personas de 17 años, dos de sexo masculino y uno femenino.

“Indagué porque personas de la zona me hicieron llegar una información diciendo que había la posibilidad de que hubiera menores. Lo que nosotros hicimos fue acudir a la autoridad”, dijo Cepeda a The Associated Press.

Los menores habrían fallecido durante un bombardeo realizado por el Ejército el 16 de septiembre en el municipio de El Litoral de San Juan, Chocó, al oeste del país. Ese día, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que “6 individuos de la estructura del ELN fueron neutralizados”, sin mencionar las edades de los fallecidos, en el desarrollo de una operación contra Ángel Padilla Romero, alias “Fabían”, el comandante del ELN en Chocó.

En un comunicado difundido el jueves, las Fuerzas Militares indicaron que dieron a la opinión pública información “suficiente y oportuna” sobre la operación militar, sin embargo, aclararon que no es de su "competencia informar sobre diligencias procesales que correspondan a la reserva de la investigación y a las cuales no tiene acceso por no ser parte procesal”.

Horas antes, las Fuerzas Militares defendieron la legitimidad y legalidad de la operación que realizaron contra alias “Fabián” y aseguraron que se realizó en “el marco del Derecho Internacional Humanitario, acatando todos y cada uno de sus principios”, informó el jueves a periodistas el servicio de prensa de las Fuerzas Militares.

Además, indicaron que es el ELN quien “infringe el Derecho Internacional Humanitario” por exponer a una persona protegida y quien “comente un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar”.

El senador Cepeda aseguró que “el responsable es el ELN, está claro que están cometiendo un crimen de guerra”, sin embargo, indicó que las fuerzas armadas debieron realizar otro tipo de operación en la cual se “pudiera distinguir claramente combatientes de no combatientes”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal no reveló las causas de la muerte de los menores de edad, solo aclaró que “según la documentación entregada por las autoridades competentes, están relacionadas con hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2021 en el municipio de El Litoral de San Juan-Chocó”.

Los menores de edad en Colombia siguen siendo reclutados por grupos al margen de la ley. Desde 1999 y hasta febrero de 2021 más de 6.900 niños, niñas y adolescentes se desvincularon de grupos armados, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“El problema es que todos los indicadores de derechos humanos están disparados: masacres, desplazamiento, reclutamiento, asesinatos a defensores de medio ambiente y derechos humanos”, advirtió Cepeda, quien citará a un debate de control político a las fuerzas armadas. “A ese paso vamos a volver al peor momento de la guerra en Colombia”, agregó.

