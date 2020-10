Derek Chauvin, policía que mató a George Floyd, es liberado de prisión

Estados Unidos.- Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis acusado de matar a George Floyd, ha sido liberado de la cárcel con una fianza no monetaria de $ 1,000,000 de dólares según muestran los documentos de la corte de Minnesota presentados el miércoles.

George Floyd, un hombre negro, murió el 25 de mayo después de que Chauvin, que es blanco, presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante al menos ocho minutos, ya que Floyd dijo que no podía respirar y se quedó inmóvil.

Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Allegheny Casualty Company figura como la fianza de Chauvin en un documento judicial.

Una fianza requiere que alguien firme un acuerdo para pagar el monto de la fianza, si el acusado viola las condiciones de la fianza.

Derek Chauvin puso su rodilla en le cuello de George Floyd, cortando su flujo de aire y así quitándole la vida. AFP

Entre las condiciones para la liberación incluidas en los documentos judiciales presentados previamente:

Chauvin no debe tener contacto directo con la familia de la víctima, no se le permite trabajar en las fuerzas del orden público o la seguridad, y no puede salir del estado sin el permiso del tribunal.

El Departamento de Correcciones confirmó que Chauvin ya no estaba bajo custodia en las instalaciones del estado en Oak Park Heights, donde había sido detenido. Los documentos judiciales en línea dicen que Chauvin debe comparecer ante el tribunal el 8 de marzo de 2021.

Muchos de los muertos por actos de policías recibieron violencia desproporcionada. AFP

El asesinato de Floyd, capturado en video, provocó protestas en todo el mundo contra el racismo sistémico y la brutalidad policial.

Los abogados defensores de Chauvin pidieron a un juez que desestime los cargos de asesinato en su contra, argumentando que el presunto uso de drogas de Floyd, y no el uso indebido de la fuerza por parte del oficial, fue el culpable de su muerte.

Otros tres oficiales, J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, están acusados de ayudar e incitar al asesinato en segundo grado y al homicidio involuntario. Los cuatro fueron despedidos.

La muerte de George Floyd desató una serie de protestas en todo el país, que aún no han cesado. AFP

Los otros tres oficiales previamente pagaron una fianza de $ 750,000 y han estado libres en espera de juicio.

Actualmente, los cuatro hombres están programados para enfrentar el juicio juntos en marzo, pero el juez está sopesando una solicitud para que sean juzgados por separado.