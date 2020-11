Desaparece el misterioso ‘monolito’ de metal hallado en Utah

Estados Unidos.- Un misterioso monolito de metal que fue descubierto recientemente en el desierto del sur de Estados Unidos en Utah ha desaparecido, dijeron las autoridades el sábado.

La estructura plateada de 3 metros de altura, que se instaló ilegalmente, fue removida por una "parte desconocida" el viernes, dijo la Oficina de Administración de Tierras en un comunicado.

Las autoridades dijeron que los empleados cercanos no quitaron la estructura, que estaba en terrenos públicos pero que todavía se consideraba como "propiedad privada", según narra el diario The New York Post.

No investigamos delitos que involucran propiedad privada que son manejados por la oficina del alguacil local.

El extraño monolito fue descubierto el 18 de noviembre por una tripulación cercana a la zona.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah descubrió el monolito por primera vez el 18 de noviembre.

Los miembros de la tripulación habían estado volando un helicóptero sobre el desierto para ayudar a la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah a contar el borrego cimarrón cuando vieron la extraña estructura.

“Uno de los biólogos es quien lo vio y simplemente volamos directamente sobre él”, dijo el piloto Bret Hutchings a un diario local. “Él estaba como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!' Y yo dije, '¿Qué?' "