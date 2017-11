Descubren barco fantasma infestado de "ratas carnívoras"

California, EE.UU.- Un nuevo documental investiga el misterioso naufragio de una nave que apareció en la costa de California el año pasado.

La serie documental What on Earth de The Science Channel lanzó una sonda al barco misterioso después de que los investigadores notaron su tamaño, el cuál consistía de unos 90 metros, la misma longitud que el barco fantasma ruso "infestado de ratas carnívoras", Lyubov Orlova.

"Se cree que el barco fue invadido por hordas de ratas caníbales" ya que literalmente "no había nada más que comer" a bordo, explicó uno de los autores del documental, de acuerdo con el Daily Mail, agregando: "imagínense este barco gigante" abarrotado de voraces roedores "apareciendo en tu playa local, justo donde vives".

Datos sobre la nave

Foto: Archivo Daily Mail

El barco de un peso de 4.250 toneladas, construido con el fin de transportar 110 pasajeros, fue incautado en Terranova en 2010 después de ser abandonado por su tripulación debido al enorme adeudo acumulado.

El barco estaba siendo remolcado al Caribe para ser desechado en 2013 cuando la línea se rompió, dejándolo a la deriva, perdido en el mar.

Los aventureros, quienes desean sacar provecho del valor de 800,000 dólares de la nave como chatarra, no creen que se haya hundido, puesto que los transmisores de la balsa salvavidas se habrían disparado de ser el caso.

La verdadera identidad del barco

Sin embargo, tras analizar el lugar de hallazgo con tecnología satelital, los expertos determinaron que los restos encontrados estaban hechos de hormigón.

Así, se descartó la hipótesis del crucero ruso, cuyo casco había sido hecho principalmente de acero. Más investigaciones sobre el documental sugirieron que el barco era una de las infames naves de juego de la mafia en la década de 1930.

Foto: Wikimedia

Los barcos dirigidos por la mafia estaban estacionados en aguas internacionales y funcionaban como casinos flotantes, burdeles y bares clandestinos.

El barco es, de hecho, el SS Monte Carlo, el cual se hundió hace casi 80 años pero resurgió en febrero de 2016 después de una marea alta.

El SS Monte Carlo estaba estacionado a unas pocas millas de la costa de Coronado cuando la poderosa marea lo dejó a la deriva en 1937. Encalló, fue enterrado por la arena y olvidado, hasta que emergió nuevamente el año pasado.

Asi, la búsqueda del barco fantasma ruso continua, mientras que su ubicación permanece como un completo misterio.

Con información del Daily Mail