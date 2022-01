Descubren microbio marino capaz de producir oxígeno en las profundidades del mar

También descubrieron que los Nitosopumilus maritimus únicamente producen oxígeno suficiente para soportar su metabolismo, por lo que no influyen en los niveles de oxígeno del planeta.

Explicó que para realizar su función, los microbios necesitan oxígeno, por lo que ha sido "un interrogante desde hace tiempo por qué son tan abundantes en aguas donde no hay oxígeno".

La mayoría de los organismos generadores de oxígeno, como las plantas, las algas o las cianobacterias, lo hacen a través de la fotosíntesis, que precisa de luz solar; no así con los Nitosopumilus maritimus, que no necesitan de la luz.

Para llevar a cabo el proceso de oxidación de amoniaco a nitrito, los microbios necesitan la energía que les aporta el oxígeno, que abunda en las aguas marinas, pero es escaso en las profundidades de los océanos , donde no llega la luz.

Raúl Durán Periodista

