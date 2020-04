Desempleo en Brasil sube a 12,2% en primer trimestre de 2020

Río de Janeiro.- La tasa de desocupación en Brasil subió al 12,2 por ciento en el primer trimestre de 2020, equivalente a 12,9 millones de personas, informó hoy el estado Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

De acuerdo con el informe, el desempleo en el país sudamericano 1,3 puntos porcentuales entre enero y marzo pasados en comparación con el último trimestre de 2019, es decir, 1,2 millones de personas más, mientras que en la comparación anual, la tasa de desempleo se reduce en 0,5 puntos porcentuales.

El desempleo registrado en Brasil durante el primer trimestre del año (12,2 por ciento) representa la mayor tasa de desocupación desde el trimestre finalizado en mayo anterior.

"Este crecimiento de la tasa de desocupación ya se esperaba. El primer trimestre de un año no suele ser las contrataciones hechas en el último trimestre del año anterior. Este aumento en la tasa, no obstante, no fue de los más afectados. En 2017, por ejemplo, registramos 1,7 puntos porcentuales ", indicó el IBGE.

Según la entidad, la población ocupada (92,2 millones de personas) cayó un 2,5 por ciento con relación al trimestre previo (2,3 millones de personas menos) y permanencia estable con relación a igual trimestre de 2019.

La población fuera de la fuerza de trabajo con éxito a su vez los 67,3 millones de personas, el mayor nivel desde 2012.

Este indicador tuvo un aumento del 2,8 por ciento (1,8 millones de personas) en comparación con el trimestre anterior y del 3,1 por ciento (2 millones de personas) respecto al mismo período del año pasado. En este grupo, según el IBGE, se incluyen las personas que no buscan trabajo y que no forman parte de los desalentados (personas que se desistieron de buscar empleo).

En el primer trimestre del año, el total de desalentados en Brasil sumó 4,8 millones de personas, estable en la comparación anual y con los tres meses anteriores. A su vez, la tasa de informalidad se situó en el 39,9 por ciento de la población ocupada, al representar 36,8 millones de personas, luego de que en el trimestre previo fue del 41 por ciento y del 40,8 por ciento en igual trimestre de 2019.

Para el IBGE, el desempleo en el primer trimestre todavía no refleja las medidas de aislamiento social por el nuevo coronavirus, ya que la mayoría de los estados brasileños decretaron el aislamiento a partir de la segunda mitad de marzo, lo que se reducirá en un aumento del paro a partir de abril.