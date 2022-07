Deslizamiento de tierra en Perú deja unas 150 casas sepultadas (VIDEO)

Previamente, el pasado 22 de junio, las autoridades había alertado sobre un deslizamiento de tierra en el mismo lugar, aunque en esa ocasión no se reportaron daños materiales ni víctimas.

De acuerdo con la agencia Europa Press, el alcalde de Chavín de Huántar, John Ramírez, informó sobre la muerte de una persona, pero el reporte no ha sido confirmado.

" Lamento lo sucedido en el distrito de Chavín de Huántar, mi solidaridad con las familias y personas que resulten afectadas . He dispuesto que de inmediato el @MindefPeru y el @indeciperu acudan a la zona para atender la emergencia. Hago un llamado a los ciudadanos a mantener la calma y exhortamos a las autoridades regionales que ayuden a evacuarlos a un lugar seguro para proteger su integridad", declaró Pedro Castillo.

El funcionario peruano señaló que hasta ahora no se reportan víctimas, pero equipos de brigadistas ya se encuentran en la zona realizando labores de remoción de escombros en busca de sobrevivientes o cuerpos .

Perú.- Un deslizamiento de tierra de un cerro en Perú dejo alrededor de 150 casas sepultadas durante la tarde del jueves 30 de junio de 2022. Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas , por lo que las autoridades realizan labores de búsqueda.

