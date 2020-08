Despiden con servicio conmemorativo a Robert Trump, hermano del presidente en la Casa Blanca

Washington.- A veces, la política cede el paso a lo personal en la Casa Blanca. Ha visto 18 bodas y se sabe que al menos 10 personas han muerto allí, incluidos dos presidentes y tres primeras damas.

Sirvió el viernes como un lugar de luto para el presidente Donald Trump y su familia, con un servicio conmemorativo privado para el hermano menor del presidente, Robert, quien murió la semana pasada a los 71 años. El presidente describió a Robert como “no solo mi hermano. Él era mi mejor amigo."

fotografía de archivo del 3 de noviembre de 1999, Robert Trump, a la izquierda, se une al entonces promotor inmobiliario y aspirante a presidente Donald Trump /AP

Con la gaita sonando, el presidente y la primera dama Melania Trump siguieron el ataúd de su hermano hasta un coche fúnebre que esperaba a última hora de la tarde. Se pusieron firmes y se tomaron de las manos durante un par de momentos mientras colocaban el ataúd dentro. Unas pocas docenas de familiares y amigos estaban cerca en los escalones de la Casa Blanca. Mientras el coche fúnebre se alejaba, el presidente y la primera dama regresaron a la residencia y algunos del grupo se abrazaron en un esfuerzo por brindar consuelo.

Abraham Lincoln y Calvin Coolidge lamentaron la pérdida de un hijo mientras se desempeñaba como presidente, Willie Lincoln en 1862 y Calvin Coolidge Jr. en 1924. Los servicios conmemorativos para ambos niños comenzaron en la Casa Blanca. El servicio para Robert Trump tuvo lugar en el Salón Este de la Casa Blanca.

A diferencia de Willie Lincoln y Calvin Coolidge Jr., Robert Trump no vivía en la Casa Blanca. Sin embargo, está completamente dentro de la capacidad del presidente honrarlo con un servicio allí, dijo Anita McBride, quien sirvió en tres administraciones presidenciales, incluida la jefa de gabinete de la primera dama Laura Bush.

“La Casa Blanca es un lugar muy complejo. Es una oficina, es un museo y es un hogar ”, dijo McBride. “Se lo prestamos al presidente por el tiempo que esté viviendo allí. Desde esa perspectiva, debemos comprender algunas de las decisiones que toman en un caso como este ".

Cuando Trump explicó por qué quería tener un servicio para su hermano en la Casa Blanca, dijo: “Creo que se sentiría muy honrado. Ama nuestro país. Amaba tanto a nuestro país. Estaba muy orgulloso de lo que estábamos haciendo y de lo que estamos haciendo por nuestro país. Así que creo que sería apropiado ".

Robert Trump, un empresario, murió el sábado tras ser hospitalizado en Nueva York. El presidente había visitado a su hermano en el hospital la noche anterior a su muerte.

Robert Trump comenzó su carrera en Wall Street trabajando en finanzas corporativas, pero luego se unió al negocio familiar, gestionando propiedades inmobiliarias como alto ejecutivo de la Organización Trump.

"Cuando trabajaba en la Organización Trump, era conocido como el buen Trump", dijo a The Associated Press Gwenda Blair, biógrafa de la familia Trump. "Robert era el que la gente intentaría intervenir si había un problema".

En la década de 1980, Donald Trump eligió a Robert Trump para supervisar un proyecto de casino en Atlantic City, y lo calificó como el candidato perfecto para el trabajo. Sin embargo, cuando ese proyecto canibalizó a sus otros casinos, "señaló con el dedo acusador a Robert", dijo Blair, autor de "The Trumps: Three Generations that Built an Empire".

Robert Trump, graduado de la Universidad de Boston, luego administró la parte de Brooklyn del imperio inmobiliario de su padre Fred Trump, que finalmente se vendió.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se toman de la mano mientras observan cómo se carga el ataúd de Robert Trump/AP

Una semana después del servicio conmemorativo, Trump utilizará la Casa Blanca para otro propósito inusual: su discurso de aceptación de nominación. Tenía la esperanza de dar el discurso en Charlotte, Carolina del Norte o Jacksonville, Florida, pero tuvo que cancelar debido a la pandemia de coronavirus. Se instaló en la Casa Blanca y una gran cantidad de andamios en el jardín sur indicaron que no será un asunto simple.

“Eso no va a ir bien con todo el mundo, pero en este caso, el presidente será condenado si lo hace, maldito si no lo hace”, dijo McBride, directora de la iniciativa Legacies of America's First Ladies en American University.

"Es difícil, creo, para él tener un escenario ganador", dijo sobre su elección.

