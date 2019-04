Despierta con erupciones en la piel y le diagnostican gonorrea

Dallas, Texas.- Una joven despertó con erupciones en la piel en todas sus extremidades, incluso hasta el cuero cabelludo y torso, además con dolores musculares, fieble y dolores en los tobillos, por lo que fue inmediatamente a un hospital, sin pensar que recibiría un terrible diagnóstico.

Los médicos le dijeron a la mujer de 20 años que tenía una enfermedad de transmisión sexual, gonorrea, de acuerdo con el reporte médico publicado por la revista The New England Journal of Medicine.

La paciente señaló que unas semanas antes había tenido relaciones sexuales sin protección con su nueva pareja.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que se producen 106 millones de casos nuevos en el mundo cada año. En Estados Unidos, la gonorrea ha sido una de las enfermedades contagiosas de mayor frecuencia desde 1965. En ese país, la incidencia de infecciones causadas por N. Gonorrhoeae es de aproximadamente 375 casos por cada 100 mil habitantes.