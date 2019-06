Despliegue de Guardia Nacional no impedirá migración

CDMX.-Tras el anunció del despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, Amnistía Internacional advirtió que eso no frenará la migración.



En un posicionamiento, pidió a México no dejar que vidas humanas se utilicen como moneda de cambio con el Presidente Donald Trump.



"El despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur de México no impedirá que personas en necesidad, incluyendo familias, niños y niñas huyan de sus países en busca de protección", aseveró.



"México no debe dejar que las vidas humanas se utilicen como moneda de cambio con los Estados Unidos".