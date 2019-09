Después de dos inhalaciones joven queda en coma por vapeo

Estados Unidos.- Jay Jenkins dice que dudó cuando un amigo sugirió que vaporizaran CBD.

"Te relajará", aseguró el amigo.

El vapor que inhaló Jenkins no lo relajó. Después de dos inhalaciones, terminó en coma.

Eso es porque lo que estaba vapeando no tenía CBD, el compuesto repentinamente popular extraído de la planta de cannabis que, según los especialistas en marketing, puede tratar una variedad de dolencias sin hacer que los usuarios se droguen. En cambio, el petróleo fue enriquecido con una poderosa droga callejera.

Algunos operadores están aprovechando la moda del CBD al sustituir marihuana sintética barata e ilegal por CBD natural en vapores y comestibles como los ositos de goma, según una investigación de Associated Press.

La práctica ha enviado a docenas de personas como Jenkins a salas de emergencia en los últimos dos años. Sin embargo, las personas detrás de los productos claveteados han operado con impunidad, en parte porque el negocio ha crecido tan rápido que los reguladores no se han puesto al día mientras que los agentes de control de drogas tienen prioridades más altas.

Vape de marca CBD en Flora Research Laboratories en Grants Pass, Oregón. Foto: AP

AP encargó pruebas de laboratorio del aceite de vaporizador que Jenkins usó más otros 29 productos de vaporizador vendidos como CBD en todo el país, con un enfoque en las marcas que las autoridades o los usuarios marcaron como sospechosas. Diez de los 30 tipos contenían marihuana sintética, drogas comúnmente conocidas como K2 o especias que no tienen beneficios médicos conocidos, mientras que otras no tenían CBD.

Entre ellos estaba Green Machine, una cápsula compatible con los cigarrillos electrónicos Juul que los reporteros compraron en California, Florida y Maryland. Cuatro de esas siete cápsulas contenían marihuana sintética ilegal, pero la sustancia química variaba según el sabor e incluso el lugar de compra.

"Es la ruleta rusa", dijo James Neal-Kababick, director de Flora Research Laboratories, que probó los productos.

El vapeo en general ha sido objeto de un mayor escrutinio en las últimas semanas porque cientos de usuarios han desarrollado misteriosas enfermedades pulmonares y varios han muerto. La investigación de AP se centró en otro conjunto de casos, en los que se agregan productos químicos psicoactivos a los productos presentados como CBD.

Se pesó una cápsula de vapores de CBD de la marca Green Machine. Foto: AP

Los resultados de las pruebas de laboratorio de AP hacen eco de lo que las autoridades han encontrado, según una encuesta de las agencias de aplicación de la ley en los 50 estados. Al menos 128 muestras de más de 350 analizadas por laboratorios gubernamentales en nueve estados, casi todas en el sur, tenían marihuana sintética en productos comercializados como CBD.

Los ositos de goma y otros comestibles representaron 36 de los golpes, mientras que casi todos los demás fueron productos de vape. Las autoridades de Mississippi también encontraron fentanilo, el poderoso opioide involucrado en aproximadamente 30,000 muertes por sobredosis el año pasado.

Luego, los reporteros compraron marcas que las pruebas de cumplimiento de la ley o las discusiones en línea identificaron como claveteadas. Debido a que las pruebas realizadas por las autoridades y AP se centraron en productos sospechosos, los resultados no son representativos del mercado general, que incluye cientos de productos.

"La gente ha comenzado a ver crecer el mercado y hay algunas compañías que intentan ganar dinero rápidamente", dijo Marielle Weintraub, presidenta de la Autoridad de Cáñamo de EE. UU., Un grupo de la industria que certifica los cosméticos y suplementos dietéticos de CBD.

prueba de aceite de vape de CBD en los Laboratorios de Investigación d Flora en Grants Pass, Oregon

La marihuana sintética es una preocupación, según Weintraub, pero ella dijo que la industria tiene muchas compañías de buena reputación. Cuando los productos aparecen con picos, las personas o empresas detrás de ellos a menudo culpan a la falsificación o la contaminación en la cadena de suministro y distribución.

El CBD, abreviatura de cannabidiol, es uno de los muchos químicos que se encuentran en el cannabis, una planta conocida más comúnmente como marihuana. La mayoría del CBD está hecho de cáñamo, una variedad de cannabis cultivada para fibra u otros usos. A diferencia de su primo más famoso THC, el cannabidiol no eleva a los usuarios. Las ventas de CBD han sido impulsadas en parte por afirmaciones no comprobadas de que puede reducir el dolor, calmar la ansiedad, aumentar la concentración e incluso prevenir enfermedades.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Ha aprobado un medicamento a base de CBD para tratar las convulsiones asociadas con dos formas raras y graves de epilepsia, pero dice que no se puede agregar a alimentos, bebidas o suplementos dietéticos. La agencia ahora está aclarando sus regulaciones, pero aparte de advertir a los fabricantes contra hacer declaraciones de propiedades saludables no comprobadas, ha hecho poco para detener la venta de productos con púas. Ese es el trabajo de la Administración de Control de Drogas de EE. UU., Pero sus agentes se centran en los opioides y otros narcóticos.

Ahora hay dulces y bebidas con CBD, lociones y cremas, e incluso golosinas para mascotas. Los estudios de yoga suburbanos, las farmacias de renombre y los grandes almacenes Neiman Marcus ofrecen productos de belleza. Kim Kardashian West tuvo un baby shower con temas de CBD.

Pero es difícil para los consumidores saber cuánto CBD realmente están obteniendo, si es que tienen alguno. Al igual que con muchos productos, los reguladores federales y estatales rara vez prueban lo que hay dentro; en su mayor parte, el control de calidad se deja a los fabricantes.

Y hay un incentivo financiero para recortar esquinas. Un sitio web anuncia marihuana sintética por tan solo $ 25 por libra: la misma cantidad de CBD natural cuesta cientos o incluso miles de dólares.

“Solo se vive una vez”

Jay Jenkins acababa de terminar su primer año en The Citadel, una universidad militar de Carolina del Sur, cuando el aburrimiento lo llevó a probar lo que él pensaba que era CBD.

Era mayo de 2018 y dijo que su amigo compró un cartucho de aceite de vape CBD con sabor a arándano llamado Yolo.- el acrónimo de "solo se vive una vez" - del 7 al 11 Market, un austero edificio de pizarra y listones en Lexington, Carolina del Sur.

De vuelta en el auto, Jenkins lo intentó primero. Las cosas "se pusieron confusas" y luego aterradoras.

Jenkins dijo que los nervios en su boca se sentían como "multiplicados por 10". Imágenes vívidas que incluían un círculo envuelto por la oscuridad y lleno de triángulos coloridos llenaron su mente. Antes de perder el conocimiento, se dio cuenta de que no podía moverse.

"Pensé que en realidad ya estaba muerto", dijo Jenkins.

Su amigo corrió al hospital donde Jenkins sufrió insuficiencia respiratoria aguda y entró en coma, según muestran sus registros médicos.

Jenkins salió del coma y fue liberada al día siguiente. El personal del hospital selló el cartucho Yolo en una bolsa de riesgo biológico y lo devolvió.

Las pruebas de laboratorio que AP encargó este verano encontraron un tipo de marihuana sintética a la que se atribuyó al menos 11 muertes en Europa.

Las autoridades estatales y federales nunca identificaron quién hizo a Yolo, que enfermó no solo a Jenkins sino también al menos a 33 personas en Utah.

Según los documentos presentados en un tribunal de California por un ex contable de la compañía, una empresa llamada Mathco Health Corporation vendía productos Yolo a un distribuidor con la misma dirección que el mercado 7 a 11 donde Jenkins se detuvo. Otros dos ex empleados le dijeron a AP que Yolo era un producto de Mathco.

La directora ejecutiva de Mathco, Katarina Maloney, dijo en una entrevista en la sede de la compañía en Carlsbad, California, que Yolo fue manejada por su ex socio comercial y que no quería discutirlo.

Maloney también dijo que Mathco no "participa en la fabricación, distribución o venta de ningún producto ilegal". Dijo que los productos de Yolo en Utah "no nos fueron comprados" y que la compañía no puede controlar lo que sucede con los productos una vez que se envían. Las pruebas encargadas por AP de dos cartuchos de vaporizador CBD comercializados bajo la marca Hemp Hookahzz de Maloney no encontraron marihuana sintética.

Como parte de una queja laboral presentada en los registros judiciales, el ex contable dijo que el ex socio comercial de Maloney, Janell Thompson, era el "vendedor exclusivo" de Yolo. Cuando contacté por teléfono y le pregunté por Yolo, Thompson colgó.

"Si quieres hablar con alguien, puedes hablar con mi abogado", escribió Thompson más tarde sin proporcionar un nombre o información de contacto.

Cuando un periodista visitó el mercado del 7 al 11 en mayo, Yolo ya no estaba a la venta. Cuando se le preguntó por algo similar, el empleado sugirió un cartucho con la etiqueta Funky Monkey y luego se dirigió a un gabinete detrás del mostrador y ofreció dos viales sin etiqueta.

“Estos son mejores. Estos son del dueño. Este es nuestro mejor vendedor ", dijo, refiriéndose a ellos como 7 a 11 CBD. "Estos aquí, solo puedes llegar aquí".

Las pruebas mostraron que los tres contenían marihuana sintética. El dueño de la tienda no respondió a los mensajes en busca de comentarios.

¿Qué hay en juego de selva?

Las personas detrás de los vaporizadores con púas dejan pocas pistas sobre quién los hace o qué hay dentro.

El embalaje no identifica a las empresas y sus marcas tienen poca presencia en línea. Los recién llegados pueden simplemente diseñar una etiqueta y subcontratar la producción a un mayorista que trabaje en masa.

El sistema opaco de fabricación y distribución obstaculiza las investigaciones penales y deja a las víctimas de los productos claveteados con pocos recursos.

La AP compró y probó las vainas de Green Machine en sabores que incluyen menta, mango, arándano y jugo de selva. Cuatro de las siete vainas tenían púas y solo dos tenían CBD más alto que un nivel de traza.

Las vainas de menta y mango compradas en el centro de Los Ángeles contenían un tipo de marihuana sintética. Pero mientras que las vainas de menta y mango vendidas por una tienda de vapeo en Maryland no fueron enriquecidas, sí fue una vaina con sabor a "jugo de la jungla". Todavía tenía un compuesto de marihuana sintética diferente: una de las autoridades de salud culpa de envenenar a personas en los Estados Unidos y Nueva Zelanda. Una vaina con sabor a arándanos vendida en Florida también fue enriquecida.

El empaque de Green Machine dice que está hecho con cáñamo industrial, pero no hay información sobre quién está detrás.

Cuando un reportero regresó a CBD Supply MD en un suburbio de Baltimore para discutir los resultados de las pruebas, el copropietario Keith Manley dijo que estaba al tanto de la charla en línea de que Green Machine podría ser atacada. Luego hizo que un empleado retirara todas las cápsulas de Green Machine restantes de los estantes de las tiendas.

A través de entrevistas y documentos, AP rastreó las vainas de Green Machine que los reporteros compraron a un almacén en Filadelfia y luego a una tienda de humo de Manhattan y al empresario detrás del mostrador, Rajinder Singh, quien dijo que es el primer distribuidor de Green Machine.

Singh, quien se encuentra actualmente en libertad condicional por una condena federal por marihuana sintética, dijo que compró cápsulas de Green Machine con efectivo o a cambio de mercancías como pipas de narguile de un hombre que conocía como "Bob" que condujo una furgoneta desde Massachusetts. Para corroborar su cuenta, proporcionó un número de teléfono asociado con un hombre que murió en julio.

Singh se declaró culpable en 2017 de los cargos federales que vendió un "popurrí" fumable que sabía que contenía marihuana sintética. Dijo que la experiencia le enseñó una lección y culpó a los productos falsificados por la marihuana sintética detectada en Green Machine.

"100 por ciento, lo que probaste es un producto duplicado", dijo.

Peligro emergente

La Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento considera que el CBD es un "peligro emergente" debido al potencial de etiquetado incorrecto y contaminación.

Un caso el año pasado involucró a un niño de 8 años de Washington que fue hospitalizado después de tomar el aceite de CBD que sus padres ordenaron en línea con la esperanza de que ayudara a sus ataques, según un estudio de caso en la revista Clinical Toxicology publicado en mayo. En cambio, la marihuana sintética lo envió al hospital con síntomas que incluyen delirio y una frecuencia cardíaca rápida.

Otros grupos de enfermedades ocurrieron en Mississippi y alrededor de bases militares en Carolina del Norte.

El etiquetado de muchos productos de CBD se ha documentado como inexacto. Un estudio de 2017 en el Journal of the American Medical Association encontró que el 70% de los productos de CBD estaban mal etiquetados. Los investigadores utilizaron un laboratorio independiente para evaluar 84 productos de 31 compañías.

El CBD falso o con picos es una preocupación suficiente porque los líderes del grupo industrial de la Autoridad de Cáñamo de EE. UU. Desarrollaron un programa de certificación para productos de CBD para la piel y la salud. Los vapores no están cubiertos.

Pero las autoridades locales y estatales tienen una capacidad limitada para buscar productos problemáticos hasta sus raíces.

Después de que varios estudiantes de secundaria de Georgia se desmayaran de vapear el año pasado, las autoridades comenzaron a examinar las tiendas de tabaco locales. Una de las marcas de vape CBD a la que se dirigían se llamaba Magic Puff.

El equipo de control de drogas en Savannah y el condado vecino de Chatham arrestó al dueño de una tienda y a dos empleados. Pero no pudieron seguir la investigación más allá porque parecía que los productos se fabricaban en otros lugares, posiblemente en el extranjero. El subdirector adjunto del equipo, Gene Harley, dijo que proporcionaron un informe a los agentes federales de drogas que manejan tales casos.

Magic Puff todavía estaba en los estantes de una tienda de Florida este verano, y las pruebas de AP mostraron que los cartuchos de arándanos y fresas contenían marihuana sintética. Los resultados preliminares también sugirieron la presencia de una toxina producida por un hongo.

Debido a que el CBD es el ingrediente activo de un medicamento aprobado por la FDA, la FDA es responsable de regular su venta en los EE. UU. Pero si se descubre que los productos de CBD contienen narcóticos, la agencia considera que la investigación es un trabajo para la DEA, dijo un portavoz de la FDA.

La DEA dice que se centra en las drogas responsables de matar a miles de estadounidenses como el fentanilo y las metanfetaminas.

Estas serán prioridades más importantes en la aplicación de la ley, dijo la portavoz de la DEA Mary Brandenberger.

Expertos como Michelle Peace, científica forense de la Virginia Commonwealth University que descubrió la marihuana sintética en sus propias pruebas de vapores de CBD, dijeron que el gobierno federal debería actuar rápidamente para proteger al público.

"Siempre y cuando no esté regulado como lo es actualmente", dijo Peace, "simplemente se da un espacio realmente amplio para que continúen las actividades nefastas".