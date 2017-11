Destituirán a altos mandos por desaparición del submarino

Argentina.- El Gobierno de Argentina ha abierto una investigación dentro de la Armada para determinar responsabilidades por la desaparición del submarino ARA San Juan, y destituirá a sus altos mandos una vez se haya encontrado la nave, informaron este viernes fuentes oficiales.

"Lo que ese sumario van a determinar son los grados de responsabilidades e incumplimientos de cadena de mando", señalaron desde el seno del Ejecutivo de Mauricio Macri cuando se cumplen nueve días desde que desapareció el sumergible en aguas del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. La investigación afecta a alrededor de 40 implicados y, entre otros aspectos, pretende determinar por qué desde la Armada no se dio la información "en tiempo y forma" al presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así como al ministro de Defensa, Oscar Aguad, desde el 15 de noviembre, cuando se perdió la comunicación con el submarino.

Brasil y Rusia se suman a la búsqueda Un buque de la Armada de Brasil y un avión de exploración de la Marina de Rusia se sumarán en las próximas horas a la búsqueda del submarino ARA San Juan, de la Armada argentina, del que no se tienen noticias desde el pasado día 15, informaron este viernes fuentes oficiales.

"Hasta el momento no ha sido posible detectar fehacientemente al submarino San Juan", dijo este viernes el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, al ofrecer a la prensa el primer informe del día sobre el operativo de búsqueda en el Mar Argentino. Balbi precisó que se incorpora al "esfuerzo de búsqueda" un buque de apoyo y rescate de submarino de la Armada de Brasil y confirmó que llegará en breve una aeronave de exploración, el Antonov, de la Marina de Rusia.

Confirmó asimismo que se trabaja en el puerto de Comodoro Rivadavia en la modificación de la cubierta y la popa del buque Sophie Siem, de la petrolera chilena Sipetrol, para embarcar un minisubmarino que integra el escuadrón de rescate de submarinos de los Estados Unidos, con capacidad para ir hasta 600 metros de profundidad.

Ratifican explosión en zona de submarino desaparecido

Buenos Aires.- La Armada Argentina confirmó la "explosión" que se detectó el 15 de noviembre pasado en la zona del océano Atlántico en la que ese mismo día se reportó por última vez el submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo.

"Se ratifica y se confirma", explicó el portavoz de la fuerza castrense, Enrique Balbi, a los medios en la sede central de la Armada en Buenos Aires, en las que añadió que no se descarta "nada" porque todavía falta por saber "dónde está el submarino", para lo que está desplegado un intenso operativo de búsqueda con apoyo de diversos países.

Ya esta mañana, Balbi informó de que se registró un "evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona en la que el submarino se comunicó con su base por última vez hace ocho días.

"Pero no tenemos todavía otro indicio, que sería el caso de detectar al submarino en tal posición o profundidad como para poder afirmar otra cosa", añadió esta tarde el capitán.

Balbi especificó que "cuando se trata de una explosión en algo confinado sumergido" se produce en realidad "una implosión", que es "hacia adentro, porque el casco resistente justamente evita que se rompa o se propague esa onda de choque hacia el mar".

En su último informe del día sobre la búsqueda del submarino ARA San Juan, el portavoz evitó pronunciarse sobre el estado en que pueden encontrarse los 44 tripulantes, después de que algunos de sus familiares hayan dado por hecho que no hay supervivientes.

"Hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente. No dejamos nada ligado al azar", remarcó el capitán de navío Balbi.