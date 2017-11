Destructor de EE.UU. entra a mar Negro con 56 misiles

El destructor USS James Williams (DDG-95) de la Armada de EE.UU. quien la semana pasada se encontraba en el mar Rojo, en un puerto de Arabia Saudita llegó al mar Báltico en agosto pasado.

Según la Convención de Montreux sobre el Paso por los Estrechos, los buques pertenecientes a países que no bordean el mar Negro pueden permanecer solo 21 días en dicho mar, armados con más de 50 misiles de crucero Tomahawk.

Foto Wikipedia

La presencia en el mar Negro de buques de guerra de las fuerzas navales de EE.UU. y otros países de la OTAN se ha intensificado después del comienzo del conflicto en el sudeste de Ucrania.

En agosto de este año, el destructor James Williams visitó el Mar Báltico. El barco estadounidense, en particular, visitó Riga.

"James Williams" fue a la costa del Mar Negro en el camino desde el Mar Rojo, donde a mediados de noviembre visitó el puerto saudita de Jeddah.

Mar Báltico, foto EFE

Como se informó, el 19 de noviembre, una fragata de misiles "invisible" de la Armada francesa "La Fayette" también entró en el Mar Negro.

Esta no es la primera entrada de un buque de guerra francés en el Mar Negro. La última vez que visitó allí en marzo de este año. Durante la estancia, la fragata francesa visitó el puerto rumano de Constanta, y también participó en ejercicios conjuntos con barcos rumanos. En marzo de 2015 visitó Odessa.

Wikimedia Commons