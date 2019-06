Detective resuelve un caso de homicidio tras 51 años olvidado

Dakota del Sur.- Un detective retirado, investigador de casos, identificó a un sospechoso en el asesinato de una mujer en Dakota del Sur de hace 51 años a través de un análisis de genealogía de ADN.

La policía de Rapid City contrató al Det. Wayne Keefe en 2014 para investigar los casos sin resolver del departamento. Se centró principalmente en el caso de Gwen Miller, una mujer de 60 años que vivía sola y fue abusada y estrangulada en su cama en 1968 por un intruso que ingresó después de romper una ventana.

El lunes, la policía de Rapid City identificó a Eugene Carroll Field como el asesino. Tenía 25 años en el momento del asesinato. Murió de cáncer de garganta en 2009.

No puedo creer que esto realmente esté sucediendo. De hecho, se me ocurrió una persona porque, como dije en mi diapositiva, he trabajado en al menos otros 25 sospechosos y los he eliminado. Muchos de ellos pensé que eran muy buenos sospechosos, dijo Keefe.

Keefe dijo que realizó 100 entrevistas y registró 5,000 horas de investigación del homicidio. Los investigadores teorizaron que el asesino era un pervertido que había observado desde los arbustos cuando Miller se bañaba, se ponía ropa de dormir y se metía en la cama, según informó Associated Press en 2017.

Los investigadores encontraron las huellas dactilares y el vello corporal del asesino en la cama, pero nunca surgió nada la evidencia.

El año pasado, Keefe envió un perfil de ADN del semen de la escena del crimen a la genealogista forense Colleen Fitzpatrick, quien usó sitios web de genealogía públicos para identificar al hermano de Field, informó AP.

Keefe luego buscó el nombre de la familia en los directorios telefónicos antiguos para determinar que el sospechoso había vivido cerca de la víctima.

AP

Encontró que Field era un agente de boletos en el aeropuerto de Rapid City, que Miller frecuentaba. También determinó que Field alquiló una habitación durante varios meses en 1963 en una casa junto a la de Miller.

Keefe encontró ex esposas que dijeron que Field abusó de ellas. Luego obtuvo el ADN del único hermano de Field después de localizarlo.

El ADN mostró una probabilidad del 99,23 por ciento de ser de un hermano completo del asesino. La sobrina nieta de Miller, Kay Miller-Temple, le dijo a KOTA que se enteró del asesinato 23 años después de que sucediera, cuando ella tenía 28 años.

Ella dijo que tal vez nunca sepan por qué, pero tener respuestas sobre quién es tranquilizador. "Esa es la parte que me hace llorar porque lo cambia todo", dijo Miller-Temple.

"No creo que pueda responder a eso. Quiero decir que fue un crimen horrendo. Estaba en quinto grado cuando murió. Estaba No me lo dijeron. No me lo dijeron ".