Detienen a familiares de jefe de narcotráfico en frontera de Brasil y Paraguay

A PF deflagrou, com o apoio do @depenmj e da @ReceitaFederal, a Operação PAVO REAL no intuito de prender líderes faccionais e desmantelar financeiramente uma organização criminosa dedicada à lavagem e ocultação de bens e valores obtidos através do tráfico internacional de drogas pic.twitter.com/H9DTQJUmcz