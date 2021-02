Detienen a hombre que chocó a propósito el vehículo en el que se transportaba su expareja y bebé

Buenos Aires.- Finalmente las autoridades argentinas detuvieron a un hombre, de 44 años, a quien grabaron el pasado domingo cuando chocó a propósito el vehículo en el que se transportaba su expareja, Noelia T., y el bebé de ella. El video fue compartido en Facebook y causó indignación en el país sudamericano.

El ataque se registró durante la tarde del domingo 7 de febrero en un camino rural de la localidad de Gobernador Roca, Misiones (departamento San Ignacio). El hombre, identificado como Alfredo Tarnowski, siguió e impacto con su camioneta el vehículo marca Chevrolet Corsa, en el que iba su expareja, de 34 años, la niña de 4 meses, y la actual pareja de la mujer que es padre de la criatura.

El video, grabado por Noelia, muestra parte del ataque que terminó con el vehículo de las víctimas fuera de la carretera.

Tras el hecho, Noelia publicó en Facebook fotografías en las que aparece en un centro médico, y dijo se encontraba en el "hospital de Pediatría. Pdas" y que "gracias a Dios mi bebé está bien (...), después de que esta tarde Alfredo Tarnowski se tomó el atrevimiento de chocarnos".

En esa línea, agregó que "este tipo, enfermo, psicópata, no entiende ni acepta el hecho de que yo lo haya superado y que hoy día yo tenga un bebé de mi actual pareja. Por esa razón hoy nos chocó, y no sólo 1, sino 2 veces intencionalmente, poniendo en riesgo la vida de mi bebé. Espero que esta vez la justicia actúe".

La prensa argentina indicó que la familia hizo una denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Gobernador Gálvez, y el agresor terminó arrestado.

Alfredo Tarnowski fue imputado por los delitos de lesiones, amenazas y daños.

Noelia, además, contó que se separó hace cuatro años y medio del hombre porque ya estaba cansada de sus agresiones: "Lo dejé por alcohólico, violento, abusivo, psicópata", dice otro mensaje que publicó en la misma red social.

"Me tuve que acercar cuatro veces a la Comisaría de la Mujer para que me tomen la denuncia". El hombre hasta "entró a mi casa a agredirme cuando estaba embarazada y no se lo detuvo", relató la mujer.

Por ese ataque las autoridades dictaron una orden de restricción perimetral. Cabe destacar que una de las denuncias por violencia familiar fue radicada en 2019, indicaron fuentes policiales, según dio a conocer Infobae.

"Solo se tomó una denuncia por agresión y amenazas. No sé qué nivel de agresión debe haber para que nos tomen la denuncia de intento de homicidio", dijo Noelia.

En Facebook escribió que "me divorcié y dejé todo eso atrás. La vida me dio la dicha de conocer a otra persona con quien comparto mis días, ahora estoy en una nueva etapa. Pero ése tipo no supera, siempre busca la manera de afectarme con chismes, calumnias, o negándose a depositar una cuota alimentaria de acuerdo a lo que corresponde por ley".

Noelia y el hombre tuvieron dos hijos, un niño de 10 años y una hija de 14.

"Durante el último año, al menos 5 veces solicité que mis hijos tuvieran una audiencia con el juez, ya que me cansé de que no se me tomé en serio, o que mi exesposo declarara cualquier disparate. Por eso pedí que el juez recibiera a mis hijos, para que ellos cuenten toda la verdad. Jamás los llamaron", señaló.

Asimismo, reveló que "le pedí ayuda al juez de Roca, y dijo que él no los podía recibir pero que iba a intentar agilizar el trámite para que los recibiera el juez a cargo de la causa en PDAs., pero eso jamás pasó. Me cansé de ir mil veces a la comisaría y no obtener respuesta".

En su mensaje, dijo que indigna "que haya pasado un año y mis hijos aún no hayan podido declarar. Indigna reclamar mis derechos y que me llamen: la loca de las denuncias. Indigna que aunque este tipo rompió la restricción más de 1 vez no lo hayan metido preso. Indigna que este tipo se crea un personaje por ser el "amigo de" por tener sus asesores quienes le dijeron como enajenar sus bienes para pasar la menor suma posible de cuota alimentaria. Indigna que crea que siempre se va a salir con la suya".

"Pero está vez NO!, porque está todo filmado y voy a exigir justicia", dijo sobre el video que sirvió como evidencia.

El video del ataque: