Detienen a hombres en Estados Unidos que planeaban secuestrar a gobernadora para "instigar una guerra civil"

Washington.- Trece hombres, incluidos miembros de dos milicias de derecha, fueron arrestados en Estados Unidos por conspirar para secuestrar a la gobernadora demócrata del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, e "instigar una guerra civil", dijeron el jueves autoridades locales.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que figuró entre las favoritas para completar la fórmula demócrata que postula la presidencia a Joe Biden, rival de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, agradeció a la policía por frustrar el complot de secuestro y reprendió al presidente por no condenar a los grupos de odio.

Al anunciar los arrestos, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, describió la conspiración para secuestrar a Whitmer, de 49 años, como una "amenaza seria y creíble".

Andrew Birge, fiscal federal del distrito oeste de Michigan, dijo que seis hombres enfrentan cargos federales por conspirar para raptar a Whitmer de su casa de vacaciones.

Según el funcionario, vigilaron la residencia e incluso probaron un artefacto explosivo improvisado, que pretendían utilizar para desviar a la policía de la casa.

Fueron arrestados por agentes del FBI y la policía de Michigan el miércoles cuando se reunieron para "juntar fondos para explosivos e intercambiar equipo táctico", dijo el Departamento de Justicia.

Defender a todos

Whitmer fue atacada repetidamente por Trump este año por imponer un duro confinamiento para frenar el coronavirus, y grupos armados de derecha han organizado protestas en la capital del estado, Lansing, contra sus órdenes de quedarse en casa.

"¡LIBEREN A MICHIGAN!", tuiteó Trump en abril. Whitmer dijo que jamás imaginó que algo así podría ocurrirle. "No somos enemigos entre nosotros. Este virus es nuestro enemigo", dijo.

Whitmer rechazó la negativa de Trump, en el debate con Biden la semana pasada, de condenar a los supremacistas blancos y "grupos de odio" como las dos milicias de Michigan que presuntamente planeaban secuestrarla. "Retrocedan y esperen, les dijo (Trump)", recordó Whitmer.

"Cuando nuestros líderes se reúnen, alientan o confraternizan con terroristas nacionales, legitiman sus acciones, son cómplices", afirmó.

Biden, que encabeza las encuestas, dijo en un comunicado haber hablado con Whitmer y elogió al FBI y a la policía "por su trabajo para prevenir este acto desquiciado por terroristas nacionales envalentonados".

Añadió que Trump "está dando oxígeno al fanatismo y al odio" en el país, por lo que "tenemos que detenerlo".

En Twitter, el presidente republicano no expresó ninguna simpatía por Whitmer. "En lugar de dar las gracias" por la acción del FBI "ella me llama supremacista blanco", se quejó.

Y agregó: "NO tolero la violencia extrema. ¡Defender a TODOS los estadounidenses, incluso a aquellos que se oponen o me atacan, es lo que siempre haré como su presidente!"

Derrocamiento violento

La fiscal general de Michigan dijo que además de los seis hombres arrestados por conspirar para secuestrar a Whitmer, siete miembros de un grupo de milicias llamado Wolverine Watchmen enfrentaban cargos estatales.

Se sospecha que intentaron identificar las direcciones de las casas de los agentes del orden para apuntar contra ellos para "instigar una guerra civil", dijo Nessel.

También planeaban atacar el edificio del capitolio en Lansing y secuestrar a funcionarios del gobierno, incluida Whitmer, dijo.

Los siete fueron acusados de varios delitos vinculados con actos terroristas y pertenencia a pandillas.

El FBI dijo que se enteró a través de las redes sociales a principios de 2020 "que un grupo de personas estaba discutiendo el derrocamiento violento de ciertas figuras gubernamentales y policiales".

Un informante confidencial asistió a una reunión en junio de alrededor de 14 personas, dijo el FBI, en la que el grupo "habló de la creación de una sociedad que siguiera la Declaración de Derechos de Estados Unidos y donde pudieran ser autosuficientes".

"Discutieron diferentes formas de lograr este objetivo, desde esfuerzos pacíficos hasta acciones violentas", según documentos judiciales que muestran que "varios miembros hablaron de asesinar 'tiranos'".

Los seis hombres acusados de conspirar para secuestrar a Whitmer fueron identificados como Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris y Brandon Caserta.

Croft es residente de Delaware, mientras que los otros cinco viven en Michigan.