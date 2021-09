Día Mundial del Gorila. En Zoológico de Carolina del Norte busca salvar a los gorilas en África con tú celular viejo

Carolina del Norte.- Este viernes 24 de septiembre se celebra el Día Mundial del Gorila y el zoológico de Carolina del Norte en su esfuerzo por brindar un hogar saludable a estos animales y a los cientos ha iniciado una campaña.

El zoológico de Carolina del Norte, invitan a las personas que los visiten en Carolina del Norte, que donen sus viejos teléfonos celulares y computadoras para ayudar a salvar las vidas de los gorilas de todo el mundo.

“Traiga un viejo teléfono celular, tableta, iPod, reproductor MP3 o lector electrónico al hábitat de gorilas del zoológico en África el sábado 25 de septiembre de 10 am a 2 pm para reciclar y reciba un Gorilas on the Line gratis t- camisa, hasta agotar existencias”, informó el zoológico.

Los cuidadores de gorilas del zoológico también estarán disponibles para responder cualquiera de sus preguntas candentes sobre los gorilas.

El zoológico alberga una tropa de siete gorilas de las tierras bajas occidentales: Mosuba de espalda plateada, las hembras Jamani y Olympia, Hadari de espalda negra y los machos adolescentes Apollo, Bomassa y Dembe.

Zoológico de Carolina del Norte. Foto: Captura

Gorillas on the Line (GOTL) es una iniciativa global creada por el Plan de supervivencia de especies de gorila a través de la Asociación de Zoológicos y Acuarios.

Un componente fundamental de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos pequeños es una sustancia llamada coltán. Uno de los pocos lugares del mundo donde se encuentra el mineral metálico es en los bosques del este de la República Democrática del Congo, justo en medio de los hábitats de los gorilas.

Debido a la extracción de coltán, los hábitats naturales se destruyen y los gorilas están siendo desplazados o asesinados por cazadores furtivos.

El zoológico participa activamente para ayudar a salvar a los gorilas en la naturaleza. Durante más de una década, el zoológico ha estado trabajando con la Wildlife Conservation Society (WCS) en la implementación de una variedad de tecnologías y enfoques de vanguardia para conservar estos animales en peligro de extinción.

Un método consiste en capacitar a los guardabosques en primera línea en África utilizando tecnología SMART en dispositivos portátiles resistentes para ayudar a rastrear las actividades de caza furtiva ilegal y los movimientos de los gorilas.

Este sistema ha documentado reducciones en amenazas como la captura y la caza en muchas áreas donde viven los gorilas.

Leer más: Tiroteo dentro de una tienda de comestibles en Tennesse deja un muerto y 12 heridos de gravedad