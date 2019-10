Dice que habría abortado a hijo con Down para ganar 25 mil dólares

Reino Unido.- Una mujer del Reino Unido que dice que habría abortado a su hijo si hubiera sabido durante el embarazo que tenía síndrome de Down podría recibir casi $ 245,000 dólares del Servicio Nacional de Salud del país después de que un tribunal dictaminó a su favor, según un nuevo informe.

Edyta Mordel, de 33 años, nacida en Polonia y que vive en Reading, Berkshire, demandó al sistema nacional de salud por el "nacimiento injusto" de su hijo Aleksander, que ahora tiene 4 años, informó el martes el Mirror.

Los médicos dijeron que Mordel, cuyo embarazo en 2014 no fue planeado, fue reservado para someterse a un examen de detección del síndrome de Down, que se ofrece entre las 10 y 14 semanas de embarazo, pero rechazó la prueba, según el informe.

Pero el juez determinó que el ecografista a cargo de la evaluación no había obtenido el "consentimiento informado" adecuado de Mordel para renunciar a él, según el informe.

La trabajadora "sabía, o debería haber sabido, que la Sra. Mordel había indicado provisionalmente que quería un examen de Down", dijo el juez, y agregó que la mujer embarazada no había procesado la pregunta cuando el ecografista le preguntó si realmente quería examen, solo respondiendo, "No" como respuesta refleja.

La pregunta inicial del ecografista fue "abrupta" y no hizo más seguimiento, dijo el juez. Aún así, "nada de lo que he dicho debe interpretarse como una sugerencia de que el nacimiento de un niño con síndrome de Down debe considerarse inoportuno", agregó el juez.

Mordel le dijo a la corte que había trabajado con alguien con síndrome de Down y que no quería que su hijo tuviera problemas de la misma manera, informó el medio. "Vi lo difícil que es su vida y no habría continuado mi embarazo", dijo.