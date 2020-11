Dinamarca sacrificará 17 millones de visones por temor a una cepa de Covid-19

Dinamarca.- People for the Ethical Treatment of Animals está criticando la decisión de Dinamarca de sacrificar hasta 17 millones de visones después de que los científicos descubrieron que las criaturas peludas estaban propagando una cepa mutada del coronavirus.

“Apiñar a los animales en la suciedad causó la pandemia y, como demuestra este último incidente, también causa mutaciones”, escribió PETA en Twitter.

No podemos esperar mejores resultados, o una cura, si continuamos por el mismo camino. Nadie "necesita" un abrigo de visón, ¡pero NOSOTROS necesitamos una vacuna! Cierre las granjas de pieles. Ahora.

El país nórdico anunció la masacre de visones a principios de esta semana, diciendo que una versión mutada de COVID-19, que no respondía bien a los anticuerpos, se estaba propagando entre visones y humanos.

Dinamarca temió el avance de una nueva y más peligrosa cepa del Covid-19. AFP

El peor de los casos es una nueva pandemia, que comienza de nuevo desde Dinamarca, dijo Kare Molbak, director del Instituto Estatal de Sueros, que identificó la mutación del visón.

Desde el verano, los brotes de COVID-19 han devastado las granjas de visones danesas, uno de los mayores productores de piel de visón del mundo, pero los repetidos esfuerzos para bloquear la propagación y eliminar solo las áreas afectadas han fracasado.

Se dieron ciertas protestas cuando se supo que esta decisión podía haberse tomado. AFP

La matanza es una matanza planificada de ciertos grupos de poblaciones de animales por motivos como la superpoblación.

Los visones, un cruce entre un hurón y una nutria, a menudo se cultivan por su lujoso pelaje.