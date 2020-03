Diputados piden se resuelva problema de la presa Santa María

El Rosario.- En la asamblea ordinaria de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, organizada por el Comité Directivo, en la que el presidente José Alfredo Llamas García presentó su primer informe correspondiente al periodo 2019 – 2020, los diputados Edgar Augusto González Zatarain y el Diputado Federal, Mario Osuna Medina, aprovecharon para tocar un tema que es de interés para todos los sectores productivos y ciudadanía en general: La presa Santa María.

“Es importante que el Gobierno del Estado atienda la situación de los comuneros que serán desplazados con la construcción de la presa Santa María. Es necesario que ya se empiece a trabajar; si no hay dinero por delante para los anticipos, si no se inicia con la construcción del nuevo poblado, entonces no hay voluntad para resolver este problema”, dijo González Zatarain.

En su intervención, expuso la necesidad para que se destraben los recursos para que inicie la construcción del nuevo poblado y a su vez, la empresa reanude los trabajos que permanecen parados debido a este problema.

Intervención del Diputado Federal

Por otro lado en su intervención el Diputado Federal, Mario Osuna Medina, señaló que al parecer se pretende dividir la representación legítima de los comuneros, según la versión de ellos mismos, esto para que el proyecto no avance, por lo que en una próxima reunión se estará viendo la situación real de este trámite.

Comentó que los trabajos están paralizados y la información que tiene de los comuneros es que se les ha dejado de pagar una indemnización por los árboles madereros preciosos, por lo que pide al responsable del Gobierno Estado negocie el avalúo realizado.

"Los comuneros en su desesperación se amparan paralizan los trabajos de la continuidad de la presa y al decir de los comentarios desde agosto pasado, pagándose diariamente 300 mil pesos por concepto de renta por la constructora que debe hacer los trabajos...yo considero como abusivo todo esto".

Foto: Pedro Quintero/EL DEBATE

Mario Osuna señaló que el tema del agua para los municipios del Estado de Sinaloa es vital, por lo que se tenía que impulsar la presa Santa María, pues la carencia de agua es evidente en comunidades de Rosario, de ahí que llamó a las autoridades Estatales a negociar pues comuneros informan que es el Gobierno del Estado según un documento firmado, como responsable de las negociaciones de esta obra, por lo que se dijo dispuesto a cooperar en lo que se le requiera para el avance de la presa.