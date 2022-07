Director de Policía LLORA desconsolado al recordar a 36 oficiales asesinados por el Clan del Golfo

El general Jorge Luis Vargas daba un discurso por el asesinato de 36 policías en Colombia orquestado por el Clan del Golfo, cuando se le quebró la voz mientras las lágrimas lo invadieron.

La matanza de policías colombianos ocurrió en medio de una ola de violencia atribuida a la banda criminal Clan del Golfo.

"Su sueño era vestir el verde oliva, hoy el azul, y la mamá lo abraza a uno, abraza al comandante… es imposible… es imposible…", dijo el también director general de la Policía Nacional, sin lograr contener el llanto.

La voz se le desgarró, se dio unas palmadas en el pecho intentando recuperar el aliento, y la sesión continuó con un minuto de silencio.

Vargas anunció que las familias de policías asesinados “no quedarán desamparadas”, pues serán remuneradas por el Estado.

El emotivo momento ocurrió después de la ceremonia realizada en el centro religioso de la institución, presidida por el obispo Victor Manuel Ochoa, en Bogotá.

Otro alto funcionario, en pleno luto de los 36 asesinados, llamó a reforzar y respaldar a los 400 mil hombres de la fuerza pública, policías y soldados de Colombia en un emotivo mensaje.

Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que los criminales organizados buscan "aliviar presión" por los operativos de seguridad que realiza las fuerzas del órden en Colombia durante estos momentos.

Sin embargo, llamó a no ceder y advirtió a los grupos criminales: "vamos a seguir allá buscándolos en esa zona y no vamos a lidiar presión en absoluto, no vamos a desajustar dispositivos, por el contrario, vamos a continuar fortaleciendo las operaciones en el Urabá antioqueño".