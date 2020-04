Discriminan a médicos en España por miedo al Covid-19

Madrid.- Numerosos médicos de España y el mundo han encontrado en las redes sociales un medio para difundir los actos de discriminación del que son objeto por atender a pacientes con coronavirus (Covid-19).

De forma reciente, una ginecóloga dio a conocer el hallazgo su camioneta vandalizado, la misma tenia la escrita la leyenda “Rata Contagiosa” y las llantas estaban ponchadas.

Al principio no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque. Regresé a mi domicilio muy alterada. Me parece miserable y me da pena la gente así', expresó la víctima en Twitter.

Tras darse a conocer este hecho, ocurrido en Barcelona, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, contactó a la colega afectada para ofrecerle su apoyo. De igual forma, condenó el ataque de odio contra los profesionales de la salud, cuya labor es de gran importancia para combatir la pandemia actual.

En nombre de la Junta de gobierno del @COMBarcelona condeno enérgicamente este acto vandálico de agresión contra una compañera ginecóloga. Se le ha dado ampara desde la 'Unidad Integral de violencia contra el médico' para coordinar acción policial y legal (Fiscalia) que proceda pic.twitter.com/ZSQfnyiMZ1 — Jaume Padrós �� (@jaumepadros) April 15, 2020

Aunque este hecho ocurrió en la ciudad de Barcelona, también se ha llegado a replicar a lo largo del país, como fue el caso del pasado mes de marzo, donde un grupo de personas apedrearon ambulancias que trasladaba abuelitos con Covid-19, en Cádiz.

Para obtener las últimas noticias sobre cooronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante

Te pordría interesar:

Regalan gasolina a médicos de Tamaulipas por covid-19

Hacen respiradores de rápida producción en España

Médicos celebran cumpleaños de un paciente con coronavirus

Médicos mexicanos son agredidos por ciudadanos por miedo al COVID-19