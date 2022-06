Disney reembolsará los gastos a sus empleados que deben viajar para obtener un aborto

Estados Unidos.- La decisión de la Corte Suprema de poner fin a las protecciones constitucionales del país para el aborto ha catapultado a empresas de todo tipo al rincón más divisivo de la política.

Algunas compañías que permanecieron en silencio el mes pasado, cuando se filtró a Politico un borrador de opinión del juez Samuel Alito , hablaron por primera vez el viernes, incluida The Walt Disney Company, que dijo que reembolsará a los empleados que deben viajar fuera del estado para obtener un aborto.

La matriz de Facebook Meta, American Express, Bank of America y Goldman Sachs también dijeron que cubrirían los costos de viaje de los empleados, mientras que otros como Apple, Starbucks, Lyft y Yelp reiteraron anuncios anteriores que tomaron medidas similares.

El fabricante de ropa para actividades al aire libre Patagonia llegó a publicar en LinkedIn el viernes que brindaría "capacitación y fianza para quienes protestan pacíficamente por la justicia reproductiva" y tiempo libre para votar.

Pero de las docenas de grandes empresas que The Associated Press contactó el viernes, muchas como McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola, General Motors, Tyson y Marriott no respondieron.

Walmart, con sede en Arkansas, el empleador más grande del país con una buena parte de sus tiendas en estados que inmediatamente activarán la prohibición del aborto luego del fallo de la Corte Suprema del viernes, también se mantuvo en silencio.

Mientras tanto, Business Roundtable, una organización que representa a algunas de las empresas más poderosas del país, dijo que “no tiene una posición sobre el fondo del caso”.

Hay mucho en juego para las empresas, muchas de las cuales se han comprometido públicamente a promover la igualdad y el progreso de las mujeres en el lugar de trabajo. Para aquellos en estados con leyes de aborto restrictivas, ahora podrían enfrentar grandes desafíos para atraer trabajadores con educación universitaria que puedan moverse fácilmente.

Luis von Ahn, director ejecutivo de la aplicación de idiomas Duolingo, envió un tuit el viernes dirigido a los legisladores de Pensilvania, donde tiene su sede la empresa: “Si la Autoridad Palestina declara ilegal el aborto, no podremos atraer talento y tendremos que hacer crecer nuestras oficinas en otros lugares”.

El fallo y el mosaico de prohibiciones del aborto que se avecina también amenazan el auge de la tecnología en lugares como Austin, Texas, ya que empresas como Dell, que ya se estaba volviendo más flexible para el trabajo remoto debido al ajustado mercado laboral, luchan por reclutar recién graduados en tecnología. a sus centros corporativos, dijo Steven Pedigo, profesor que estudia desarrollo económico en la Universidad de Texas en Austin.

“En lugar de quedarse en Austin, ¿vas a Nueva York, Seattle o el Área de la Bahía? Creo que es una posibilidad real”, dijo Pedigo. “Se vuelve mucho más desafiante, particularmente cuando se observa una fuerza laboral joven y progresista, que es lo que tienden a ser los trabajadores de la tecnología”.

Emily M. Dickens, jefa de personal y jefa de asuntos gubernamentales de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, dijo en un comunicado que casi una cuarta parte de las organizaciones en una encuesta reciente acordaron que ofrecer una cuenta de ahorros para la salud para cubrir los viajes para la atención reproductiva en otro estado mejorará su capacidad para competir por el talento.

“Pero no está claro cómo estas políticas interactúan con las leyes estatales, y los empleadores deben ser conscientes de los riesgos legales involucrados”, dijo.

Dickens señaló que las empresas que utilizan un administrador externo para procesar reclamos en su nombre, generalmente grandes empleadores, están sujetas a la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados en lugar de la ley estatal.

Pero las empresas que tienen que comprar su propio seguro de salud para sus empleados, por lo general pequeñas empresas, están sujetas a las regulaciones estatales y tienen menos flexibilidad en el diseño de beneficios.

Ofrecer cubrir los gastos de viaje también podría convertir a las empresas en un objetivo para los legisladores antiaborto. En marzo, el representante estatal de Texas, Briscoe Cain, un republicano, envió una carta de cese y desistimiento a Citigroup, diciendo que propondría una legislación que prohíba a las localidades del estado hacer negocios con cualquier empresa que proporcione beneficios de viaje para los empleados que buscan abortos.

En su opinión concurrente publicada el viernes, el juez Brett Kavanaugh sugirió que sería inconstitucional que un estado prohibiera a los residentes viajar a otro estado para hacerse un aborto.

“Desde mi punto de vista, la respuesta no se basa en el derecho constitucional a los viajes interestatales”, escribió Kavanaugh.

Pero el derecho de una corporación a financiar lo que sería un acto ilegal en otro estado aún es cuestionable, argumenta Teresa Collett, profesora de derecho en la Universidad de St. Thomas.

“Esa no es una cuestión de comercio interestatal per se”, dijo. “Así que necesitarías al demandante adecuado”.

Mientras tanto, las empresas de tecnología enfrentan preguntas difíciles sobre qué harán si algunos de sus millones de clientes en los Estados Unidos son procesados por abortar. Servicios como Apple, Google, Facebook y Microsoft entregan rutinariamente datos digitales buscados por las fuerzas del orden en investigaciones criminales.

Eso generó preocupaciones entre los defensores de la privacidad acerca de los encargados de hacer cumplir las leyes sobre el aborto que aprovechan las aplicaciones para la menstruación , los datos de ubicación del teléfono y otra información confidencial de salud en línea.

Una carta del viernes de cuatro demócratas en el Congreso pidió a la Comisión Federal de Comercio que investigue las prácticas de seguimiento telefónico de Google y Apple, advirtiendo que los identificadores de ubicación utilizados para publicidad podrían caer en manos de fiscales o cazarrecompensas que buscan “cazar a mujeres que han obtenido o buscan un aborto”.

El fallo de la Corte Suprema llega en un momento en que las empresas se han vuelto cada vez más dependientes de las mujeres para ocupar puestos de trabajo, y especialmente cuando enfrentan una escasez de mano de obra en todo el país.

Las mujeres ahora representan casi el 50% de la fuerza laboral de los Estados Unidos, un aumento espectacular del 37,5% en 1970, tres años antes de que la Corte Suprema dictaminara que los abortos eran legales en Roe vs. Wade, según la Oficina de Estadísticas Laborales.