Doctor asegura que antes de morir, vemos a las personas que más amamos

Estados Unidos.- La vida y la muerte son dos actos que están ligados indeterminadamente y aunque poco se sabe que sucede en el los últimos segundos de vida tras al abandonar este mundo. Christopher Kerr un doctor de la Universidad de Bufallo asegura que la mayoría de los enfermos convalecientes suelen ver a las personas que más han amado durante su vida.

El investigador a lo largo de los años reunió experiencias de sus pacientes y las junto en un libro donde asegura que la mayoría ve a sus seres queridos, estén vivos o muertos, así como mascotas u objetos a los que les hayan tenido mucho apreció.

El doctor Kerr junto con la profesora Carie Marsorossian escribieron el libro "Death is But Dream: Finding Hope And Meaning at Life´s End" La muerte no es más que un sueño: encontrar esperanza y significado al final de la vida.

En el libro se reúnen experiencias de pacientes que pasan por los últimos días viendo a sus seres queridos que no se encuentran físicamente en el hospital.

"Ayuda a los pacientes terminales a reunirse con un sentido más auténtico de sí mismos, con las personas que han amado y perdido, aquellas que traen perdón y paz", menciono.

El doctor mencionó que la compilación de datos sugiere que los pacientes incluso en sus últimos días de vida siguen "creciendo, adaptándose y adquiriendo conocimientos" pese a que el deterioro físico avanza hasta terminar con sus vidas.

Carine Mardorossian quien labora como profesora de inglés quien fue la encargada de escribió el libro y quien en algún momento creyó que escribir testimonios de personas que no concia podría significar que estaba escribiendo ficción, aseguró que es el único método mediante el cual se puede alcanzar la verdad sobre los sueños del final de vida que representan "una realidad que los pacientes compartían con sinceridad".

"los datos obtenidos nos sugieren que la gran mayoría de los pacientes experimentan este tipo de adaptación final a la muerte", mencionó Kerr quien además agregó que cada paciente suele experimentar la situación diferente manera, mientras que padecer demencia o Síndrome de Down genera reacciones similares.