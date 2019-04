Doctor descuartiza y cocina a trans al enterarse de que fue hombre

Rusia.- Un médico confesó haber matado a una mujer trans debido a que no sabía que había sido hombre, si no hasta que tuvo intimidad. Fue tanto su enojo que no bastó con matarla, si no que la descuartizó y posteriormente la cocinó.

El violento hecho ocurrió en la ciudad de Kursk, ubicada al este de Rusia. El doctor, de 27 años conoció a Nina, de 25, con quien quedó completamente “flechado”, sin embargo había una cosa que él no sabía: fue hombre y se había sometido a una cirugía de cambio de sexo.

Un día salieron y después ella lo invitó a su departamento, donde tuvieron relaciones sexuales, sin embargo el médico se dio cuenta que no estaba con una mujer, si no con una mujer trans.

El hombre se enojó cuando supo que la mujer con la que tuvo relaciones sexuales había sido hombre. Foto: Pixabay

Él la agarró del cuello y la estranguló hasta acabar con su vida. Para borrar las huellas del crimen, el hombre descuartizó su cuerpo, lo cocinó y tiró los restos en el excusado del baño.

La policía detuvo al médico para interrogarlo, luego de que la mamá de Nina la reportó como desaparecida. El doctor se encuentra arrestado por las autoridades, quienes se encuentran investigando el espeluznante caso.