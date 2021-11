Doctor termina al borde de la muere por una lamida de su perro, perdió las piernas y su nariz

Reino Unido.- Jaco Nel un médico psiquiatra de Manchester en Reino Unido nunca pensó que un pequeño jugueteo con su perro lo llevaría a estar al borde de la muerte, luego de que su cachorro lamiera un rasguño que le causaría una severa infección, que en tan solo unos días ocasionó que el hombre perdiera sus dos piernas, la nariz y partes de sus dedos.

La historia contada por el médico de 50 años fue documentada por el medio británico BBC a quienes confesó que nunca espero que un pequeño juego con su mascota le causaría graves problemas a su salud.

Según narró Jaco Nel el incidente ocurrió en 2018 cuando se encontraba jugando con Harvey, un cachorro de Coker Spaniel, y casi sin darse cuenta cuando sucedió, notó un pequeño rasguño en la mano ocasionado por su propio perro. Aunque en apariencia no parecía algo que debía tomarse con seriedad, la herida de la cual salían unas cuantas gotas de sangre fue lamida por el perrito, tras ello Jaco limpio y desinfecto la herida para seguir con su rutina.

El doctor mencionó que había hecho lo necesario para limpiar el área afectada, pero no le tomo demasiada importancia, pues aparentemente no lo requería; "Era un corte diminuto, lo limpié y me olvidé de él, Nunca tuve problemas con ese corte ni nada".

Pese a que durante los primeros días la herida parecía haber sanado, lo trágico y aterrador comenzaría dos semanas después, ya que tras ello comenzó a presentar síntomas parecidos a un resfriado, algo de mareo y vértigo y otras señales que le hicieron encender las alertas e ir de inmediato al hospital.

En el hospital, tras algunos estudios realizados, Jaco Nel fue diagnosticado con séptica, una sobrerreacción del sistema inmunológico ante una infección. Como consecuencia del choque séptico pasó cinco días en coma y meses hospitalizado antes de sufrir una radical trasformación, pues sus dos piernas por debajo de la rodilla, todos los dedos de una mano y su nariz y labio fueron extirpados.

"Llamó a los servicios de emergencia y se portaron genial: inmediatamente se dieron cuenta de que era septicemia y empezaron a tratarme de urgencia allí mismo", relató Jaco a la BBC.

El médico psiquiatra logró salid adelante pese a las dificultades/jacohnel

Afortunadamente, Jaco logró sobrevivir a la enfermedad, pero lo más difícil estaba por venir, tenía que adaptarse al cuerpo que había sufrido una la amputación de ambas piernas, parte de su mano y la nariz, además de fallas renales que lo mantienen en constantes diálisis, sin embargo pese a la gran dificultad que representó, nunca se rindió.

Otras de las decisiones difíciles para Nel fue el de sacrificar a su mascota Harvey, para prevenir que la infección de la que no hay cura pudiera afectar a otras personas.