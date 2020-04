Domingo de Ramos se llevan a cabo los tejados de las casas en Roma

Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco celebró la Misa del Domingo de Ramos en el refugio de la Basílica de San Pedro sin el público debido a la pandemia de coronavirus, mientras que los párrocos de otras partes de Roma llevaron a los tejados de las iglesias y campanarios para dirigir los servicios, por lo que al menos algunos fieles podría seguir el ritual familiar.

Con un aspecto pensativo y sonoro, Francis dirigió la primera de varias ceremonias solemnes de la Semana Santa que impedirán la asistencia de fieles, ya que las medidas de bloqueo rígido de Italia prohíben las reuniones públicas.

Normalmente, decenas de miles de romanos, turistas y peregrinos, agarrando ramas de olivo o hojas de palmera, habrían acudido en masa a una misa al aire libre dirigida por el pontífice. En cambio, Francisco celebró la misa dentro de la basílica de San Pedro, que parecía aún más cavernosa de lo habitual porque estaba muy vacía.

Además de sus ayudantes, unos pocos prelados invitados, monjas y laicos estuvieron presentes, sentados solos en los primeros bancos y se tambalearon lejos para reducir los riesgos de contagio. Un coro masculino, que también practicaba el distanciamiento social, cantaba himnos, acompañado por un organista.

Francisco también es obispo de Roma, y algunos de los sacerdotes de la parroquia en la capital italiana llegaron a extremos inusuales, o, más precisamente, a alturas inusuales, para que sus feligreses pudieran seguir la misa sin recurrir a versiones transmitidas por televisión o computadora. Los sacerdotes celebraban la misa en los tejados, tan fieles que vivían cerca podían ver desde balcones o terrazas. En una iglesia, un sacerdote marcó el Domingo de Ramos con misa en los estrechos confines del campanario de su iglesia.

Los requisitos de distanciamiento social afectaron las prácticas del Domingo de Ramos en todo el mundo. En Jerusalén, donde miles de peregrinos suelen participar en la marcha, este año se limitó a un puñado de participantes. Los clérigos y los fieles iban de puerta en puerta arrojando las ramas a los cristianos que miraban desde sus balcones.

"Este año, debido a la nueva situación, estamos tratando de acercarnos a todos los cristianos en nuestro barrio cristiano para traer estas ramas de aceitunas, el signo de una nueva esperanza", dijo el reverendo Sandro Tomasevic, un clérigo católico de la parroquia latina de Jerusalén. El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén.

En la Argentina natal del Papa, los fieles usaban plantas en casa para una bendición "virtual" durante la transmisión en vivo de los servicios del Domingo de Ramos.

En los Estados Unidos, la gobernadora de Rhode Island, Gina Raimondo, ordenó a las iglesias que no pusieran ramas de palma disponibles en una especie de estrategia de recolección "agarrar y llevar". En un tuit, el obispo católico romano Thomas Tobin instó a las parroquias a cumplir con la orden del gobernador.

Con túnicas rojas para simbolizar la sangre derramada por Jesús en las horas de su crucifijo, Francisco bendijo las palmas trenzadas.

“Hoy, en la tragedia de una pandemia, frente a los muchos valores falsos que ahora se han derrumbado, ante tantas esperanzas traicionadas, en el sentido de abandono que pesa sobre nuestros corazones, Jesús nos dice a cada uno de nosotros. : "Ánimo, abre tu corazón a mi amor", dijo Francis.

Francis instó a la gente a mantenerse firme en "lo que realmente importa en nuestras vidas".

La tragedia que estamos experimentando nos convoca a tomar en serio las cosas que son graves, y no quedar atrapados en los que menos importan, para redescubrir que la vida no sirve de nada si no se usa para servir a los demás, dijo el pontífice en su homilía.