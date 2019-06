Donald Trump Jr rechaza haber cometido perjurio ante Congreso

Washington, 12 Jun 2019 (AFP) - Donald Trump Jr concluyó el miércoles una segunda entrevista con congresistas estadounidenses, que lo interrogaron sobre sus contactos con los rusos, en donde el hijo mayor del presidente de Estados Unidos descartó las preocupaciones de que pudo haber cometido perjurio en su testimonio de 2017.

Trump, de 41 años, se mostró relajado al salir de la sesión de tres horas que se llevó a cabo a puertas cerradas con el Comité de Inteligencia del Senado y que forma parte de una investigación de dos años de un panel liderado por republicanos sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

"Nada que corregir", había dicho al llegar al Capitolio el empresario, quien dirige la Trump Organization, el grupo de compañías que su padre, un magnate de los negocios inmobiliarios, manejó durante décadas.

Después de su entrevista, sostuvo que había sido consistente en su testimonio.

No creo que haya cambiado nada de lo que dije porque no había nada que cambiar, ­-dijo.-­ Me alegro de que esto haya terminado y que podamos poner claridad final.