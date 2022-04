Donald Trump Jr. texteó ideas para anular la elección de 2020: CNN

Estados Unidos.- Donald Trump Jr. envió un mensaje de texto al jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, dos días después de las elecciones presidenciales de 2020, con ideas para anular el resultado en caso de que su padre, el entonces presidente Donald Trump, perdiera los comicios, informó la cadena CNN.

El texto fue enviado dos días antes de que Joe Biden fuera declarado ganador, de acuerdo con el reporte difundido el viernes. Según CNN, en el texto se exponían las estrategias que el equipo del entonces presidente Trump siguió en los meses siguientes mientras difundía información falsa sobre un supuesto fraude electoral y presionaba a funcionarios estatales y federales para que colaboraran con su plan.

La cadena de noticias por cable informó que el texto de Trump Jr. hacía "referencia específica a la presentación de demandas y a solicitar recuentos para evitar que ciertos estados reñidos certificaran sus resultados". También sugería que, si esas medidas no funcionaban, los legisladores del Congreso federal podrían desestimar los resultados electorales y votar para mantener al presidente Trump en el cargo.

En una declaración el viernes para CNN, el abogado de Trump Jr., Alan S. Futerfas, dijo: "Después de las elecciones, Don recibió numerosos mensajes de simpatizantes y otros. Dada la fecha, este mensaje probablemente se originó en otra persona y fue reenviado".

CNN dijo que el texto de Trump Jr., fue obtenido por la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. En la última semana, la comisión entrevistó a la hija del expresidente Trump, Ivanka Trump, y a su esposo, Jared Kushner. Sus testimonios virtuales son lo más cerca que los legisladores han llegado al expresidente.

En otro hecho ocurrido el viernes, Ali Alexander, un activista conservador que ayudó a fundar el movimiento "Stop the Steal" (Detengamos el robo), dijo que había recibido una citación para dar testimonio ante un jurado federal de acusación como parte de la amplia investigación del Departamento de Justicia sobre la revuelta.

En un comunicado a través de su abogado, Alexander dijo que la citación buscaba información sobre la marcha "Save America" (Salvemos a EE.UU.) que se llevó a cabo en el parque Ellipse, al sur de la Casa Blanca, y que fue organizada por una organización simpatizante de Trump llamada Women for America First. A esa marcha asistieron miles de personas antes de que una oleada de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio el 6 de enero.

"No creo que tenga información que les sea útil, pero estoy cooperando lo mejor que puedo y reitero que no soy un objetivo porque no hice nada malo", declaró.

Alexander compareció voluntariamente durante horas en diciembre ante el panel de la Cámara que investigaba el asalto al Capitolio, proporcionando a los investigadores del Congreso una gran cantidad de documentos e información sobre sus comunicaciones con los legisladores.

En documentos judiciales, los abogados de Alexander dijeron que él le dijo a los investigadores del Congreso que recuerda haber tenido "algunas conversaciones telefónicas" con el representante Paul Gosar, republicano por Arizona, y que había intercambiado algunos mensajes de texto con el representante Mo Brooks, republicano por Alabama, en los momentos previos a las manifestaciones del 6 de enero.

"No hice nada malo y no tengo evidencia de que alguien más tuviera planes para cometer actos ilegales", aseguró Alexander. "Denuncio a cualquiera que haya planeado subvertir mi evento autorizado y los otros eventos permitidos de ese día en los alrededores del Capitolio para realizar actividades contraproducentes".