Donald Trump: Si yo no hubiera sido presidente EE.UU jamás habría tenido la vacuna

Estados Unidos.- El expresidente Donald Trump dijo el miércoles que si no fuera por él, los estadounidenses probablemente nunca recibirían la vacuna COVID-19.

Espero que todos recuerden cuando reciben la vacuna COVID-19 (a menudo conocida como el virus de China), que si yo no fuera presidente, no recibirían esa hermosa 'vacuna' durante 5 años, en el mejor de los casos. , y probablemente no lo obtendría en absoluto, dijo Trump en un comunicado.