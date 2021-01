Donald Trump abandona la Casa Blanca a pocas horas de la investidura de Joe Biden

Washington.- A pocas horas de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump abandonó la Casa Blanca junto a su esposa, Melania, este miércoles en el helicóptero presidencial Marine One.

Alrededor de las 8:15 hora local de Washington, Trump salió de la Casa Blanca por última vez como presidente, habló brevemente con reporteros presentes, destacando los logros de su gobierno y su amor por el pueblo estadounidense, para luego abordar el helicóptero.

La aeronave llevó al aún mandatario y la primera dama a la base militar Andrews en Maryland, donde se celebró una pequeña ceremonia de despedida con seguidores y miembros de su familia, incluidos Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, así como Donald Jr. y Eric.

Allí, Trump dirigió un breve discurso agradeciendo el apoyo a sus seguidores, destacando nuevamente sus logros y deseando suerte a la próxima administración, ya que su gobierno había puestos las "bases" dejando todo "en una posición en la que nunca antes había estado, a pesar de haber sido golpeada por la peor plaga desde 1917".

Ustedes son personas increíbles y este es un gran país, es un honor y un privilegio haber sido su presidente", dijo el republicano.

La banda militar tocó el himno presidencial "Hail to the Chief" y el saludo de 21 armas como parte del evento. Posteriormente, Trump abordó el avión presidencia Air Force One por última vez, mientras sonaba a todo volumen "My Way" de Frank Sinatra.

El Air Force One llevará al pronto expresidente a la que será su nueva residencia: su lujosa mansión de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida, que también es un club privado.

De esta manera, el magnate de 74 años rompe la tradición convirtiéndose en el segundo presidente de la historia de Estados Unidos que no asiste a la ceremonia de investidura de su sucesor.

Trump no ha reconocido la derrota en las elecciones de noviembre pasado y se mantiene firme en su denuncia de un supuesto "fraude electoral", pese a que nunca ha mostrado evidencia.

Con su salida de la Casa Blanca, concluyen cuatro turbulentos años marcados por la polémica en los que Donald Trump pasará a la historia como el primer presidente de Estados Unidos que ha enfrentado dos juicios políticos, el último de ellos -aún en el Senado- por "incitar a la insurrección" tras el asalto de sus seguidores al Capitolio, un hecho insólito que dejó un saldo de cinco muertos y decenas de detenidos.

Con información de EFE.