Donald Trump anuncia que saldrá hoy lunes del hospital donde fue internado tras dar positivo en coronavirus

Washington.- Hace apenas unos minutos Donald Trump anunció por medio de su cuenta de Twitter que saldrá del Hospital Militar Nacional Walter Reed, hoy a las 6:30 de la tarde, luego de haber sido trasladado luego de dar positivo al coronavirus, asimismo, presumió que su estado de salud es bueno, tanto que se siente mejor que hace 20 años.

En el mismo tweet, Donald Trump pide que no le tengan miedo al coronavirus, y no dejar que el virus domine nuestra vida. Se espera que realice el viaje a la Casa Blanca a bordo del helicóptero presidencial, Marine One.

Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. ¡Me siento mejor que hace 20 años!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump que dio positivo a coronavirus junto con su esposa Melania será trasladado la tarde de este viernes al Hospital Militar Nacional Walter Reed,, así lo infirmó la Casa Blanca

Por recomendación médica, el presidente Donald Trump permanecería "unos días" en el hospital militar, sin embargo, se aclaró que su traslado solamente será una medida de preventiva.

El tiempo que estuvo hospitalizado el presidente, su salud fue estable, el equipo médico que lo atiende por coronavirus, se mostró "cautelosamente optimista" tras una jornada en la que el mandatario no presentó fiebre y no necesitó oxígeno suplementario, aunque reconoció que el mandatario "no está fuera de peligro".

En un comunicado el médico presidencial, Sean Conley, reiteraba que Trump "continúa bien" y ha "hecho progresos sustanciales desde su diagnóstico", que se dio a conocer en la madrugada del jueves al viernes.

Según el diario The New York Times, los niveles de oxígeno en sangre del mandatario cayeron el viernes y se le administró oxígeno antes de ser trasladado al hospital. El mandatario también mostró fiebre y fatiga.

Cabe recordar que en una sesión informativa para medios realizada por parte del equipo de médicos que atiende al presidente Donald Trump en el Centro Médico Walter Reed, donde se encuentra hasta este momento internado tras resultar infectado de coronavirus, se informó que el mandatario podría ser dado de alta el lunes.

El médico dijo que el viernes por la mañana el presidente presentó fiebre alta y saturación de oxígeno que descendía del 94 por ciento y tras estos síntomas hubo preocupación de una progresión rápida de la enfermedad por lo que el mismo le recomendó al presidente Donald Trump que probara usar oxígeno suplementario para ver la reacción.

La reacción del presidente fue un poco inflexible, dice Conley, ya que argumentó que no lo necesitaba pues no le hacía falta el aire, solo se sentía cansado y con fiebre. Pero aún así se le suministraron dos litros de oxígeno y a los pocos minutos su saturación volvió a su estado normal.