Donald Trump asegura ser ‘inmune’ al coronavirus tras recuperación

Washintón.- El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ahora que se recuperó del SARS-CoV-2 causante del Covid-19, ya ha generado inmunidad, por lo que no puede volver infectarse o infectar a las personas que lo rodean en la Casa Blanca y a su equipo de trabajo.

Donald Trump indicó que se sentía muy bien, “fantásticamente”, luego de que el pasado 1 de octubre, la Casa Blanca confirmara que el mandatario había sido contagiado por coronavirus junto a su esposa Melania Trump, y ambos fueran aislados y atendidos en un hospital militar.

Tengo que decirte que me siento fantásticamente. Realmente me siento bien. E incluso me siento bien por el hecho de que, ya sabes, la palabra inmunidad significa algo, tener realmente un brillo protector significa algo. Creo que es muy importante tener eso, tener eso es algo muy importante”, dijo el presidente en una entrevista con Fox News el domingo.